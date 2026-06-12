وزير التعليم العالي: مشروع جامعة العلوم والتكنولوجيا بمعرة النعمان يعزز التنمية ‏المحلية

دمشق-سانا
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أن وضع حجر الأساس وانطلاق أعمال تشييد المقر الدائم للجامعة السورية للعلوم والتكنولوجيا في مدينة معرة النعمان بريف محافظة إدلب، يحمل دلالات وطنية وعلمية كبيرة، ويعد محطة مهمة على طريق البناء والتنمية وإعادة الإعمار.
وبين الوزير الحلبي في منشور عبر حسابه على الفيسبوك اليوم الجمعة، أن هذه الجامعة تسهم في توفير فرص تعليمية نوعية، وتعزيز التنمية المحلية، ودعم احتياجات سوق العمل.
وأشار الوزير الحلبي إلى أن مدينة معرة النعمان كانت عبر التاريخ منارة للعلم والفكر والأدب، ودفعت أثماناً باهظة خلال سنوات الثورة السورية، وتعود اليوم لتستعيد دورها الحضاري والتنموي من بوابة التعليم والمعرفة والاستثمار في الإنسان، لافتاً إلى أن الجامعات ليست مجرد أبنية ومرافق تعليمية، بل هي مؤسسات لصناعة الأمل وإعداد الكفاءات وبناء الأجيال.
وجرى أمس الخميس إطلاق مشروع أول مقر لفرع دائم للجامعة السورية للعلوم والتكنولوجيا الجامعة في معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، بحضور معاون وزير التعليم العالي لشؤون التعليم الخاص محمد السويد، وعدد من أعضاء من مجلس الشعب المنتخبين، وشخصيات رسمية وأكاديمية من محافظة إدلب والمنطقة.