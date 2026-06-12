وزير التعليم العالي: مشروع جامعة العلوم والتكنولوجيا بمعرة النعمان يعزز التنمية ‏المحلية

دمشق-سانا‏

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أن وضع حجر الأساس وانطلاق ‏أعمال تشييد المقر الدائم للجامعة السورية للعلوم والتكنولوجيا في مدينة معرة النعمان ‏بريف محافظة إدلب، يحمل دلالات وطنية وعلمية كبيرة، ويعد محطة مهمة على طريق ‏البناء والتنمية وإعادة الإعمار.‏

وبين الوزير الحلبي في منشور عبر حسابه على الفيسبوك اليوم الجمعة، أن هذه الجامعة ‏تسهم في توفير فرص تعليمية نوعية، وتعزيز التنمية المحلية، ودعم احتياجات سوق ‏العمل. ‏

وأشار الوزير الحلبي إلى أن مدينة معرة النعمان كانت عبر التاريخ منارة للعلم والفكر ‏والأدب، ودفعت أثماناً باهظة خلال سنوات الثورة السورية، وتعود اليوم لتستعيد دورها ‏الحضاري والتنموي من بوابة التعليم والمعرفة والاستثمار في الإنسان، لافتاً إلى أن ‏الجامعات ليست مجرد أبنية ومرافق تعليمية، بل هي مؤسسات لصناعة الأمل وإعداد ‏الكفاءات وبناء الأجيال.‏

وجرى أمس الخميس إطلاق مشروع أول مقر لفرع دائم للجامعة السورية للعلوم ‏والتكنولوجيا الجامعة في معرة النعمان ‏بريف إدلب الجنوبي، بحضور معاون وزير التعليم ‏العالي لشؤون التعليم الخاص محمد السويد، وعدد من أعضاء من مجلس الشعب ‏المنتخبين، وشخصيات ‏رسمية وأكاديمية من محافظة إدلب والمنطقة.‏