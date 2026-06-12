الإعلان عن مشروع أول فرع للجامعة السورية للعلوم والتكنولوجيا في ريف إدلب الجنوبي ‏

إدلب-سانا
استضافت إدارة منطقة معرة النعمان اليوم الخميس، بالتعاون مع الجامعة السورية للعلوم والتكنولوجيا، حفل الإعلان عن إطلاق مشروع أول مقر دائم لفرع الجامعة في معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، بحضور معاون وزير التعليم العالي وأعضاء مجلس الشعب وشخصيات رسمية وأكاديمية من محافظة إدلب والمنطقة، وذلك في أحد المجمعات السياحية في بمدينة المعرة.
ويُعد المشروع أول مقر خاص للجامعة السورية للعلوم والتكنولوجيا معتمد من وزارة التعليم العالي ينطلق في ريف إدلب الجنوبي، ويهدف إلى تأمين بيئة تعليمية ثابتة وتخصصات نوعية تخدم الطلاب، حيث يأتي إطلاق المقر في ظل حاجة ملحّة لاستقرار العملية التعليمية، وتقليل معاناة الطلاب في التنقل بين المراكز المؤقتة، وسيكون المشروع مستقبلاً نواة لمدينة جامعية متكاملة ترفد سوق العمل بكوادر علمية وتقنية محلية.
وأكد الدكتور محمد سويد، معاون وزير التعليم العالي لشؤون التعليم الخاص في تصريح لـ مراسل سانا، أن الإعلان عن مشروع الجامعة اليوم يعد نقلة نوعية من مرحلة التعليم المؤقت إلى التعليم الراسخ، وأن الوزارة تدعم كل مشروع جاد يخفف عبء السفر عن الطالب ويحافظ على مستوى أكاديمي معتمد، وتسعى لإطلاق مشاريع مماثلة في مناطق سوريا ومحافظاتها كافة، لافتاً إلى أن الجامعات الخاصة تسهم في تطوير وازدهار ونمو أية منطقة تقام فيها، وأن هذه الخطوة تعتبر مهمة في المنطقة نتيجة عودة معظم السكان إليها بعد سنوات النزوح.
بدوره عبر كفاح جعفر مدير منطقة المعرة، عن سعادته وكل سكان المنطقة بالإعلان عن هذا الصرح العلمي، كونه سيسهم في إعادة إحياء المنطقة، والنهوض بالمستوى التعليمي فيها، معتبراً أن الجامعة مشروع استثمار بالإنسان قبل الحجر، ووجود مقر دائم يعني استقرار للطلاب والكوادر التعليمية، مؤكداً أن إدارة المنطقة تدعم أي مشروع يسهم في نهوض المنطقة وتحسين مستوى الخدمات فيها في المجالات كافة.
وأوضح عبد الحكيم قدور، عضو مجلس أمناء ورئيس مجلس إدارة الجامعة، أن المقر الجديد سيضم كليات وتخصصات تلبي حاجة السوق المحلي من هندسة وتكنولوجيا وعلوم تطبيقية، موجهاً الشكر إلى وزارة التعليم العالي على تيسير أمور الجامعة ونقلها إلى منطقة المعرة، وكذلك إدارة المنطقة على جهودهما الكبيرة في تسهيل الإجراءات وانسيابية العمل، مشيراً إلى أن منطقة المعرة وريفها تعد خزاناً طلابياً كبيراً، ما يجعل من وجود الجامعة ضرورة حتمية، مبيناً أنه سيتم خلال فترة قريبة إنهاء المرحلة الأولى من المبنى التعليمي وسكن الطالبات.
من جانبها أشارت أحلام الرشيد، مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب، إلى أن الجميع يفخر بوجود هذا الصرح التعليمي، بعد سنوات من التدمير والتخريب الذي خلفه النظام البائد، ويعتبر هذا الصرح إنجازاً مهماً وعظيماً في هذه الفترة، وسيسهم في خدمة شريحة كبيرة من طلاب المنطقة وأريافها المحيطة، ويفتح فرص عمل جديدة، كون التعليم هو أقصر طريق للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
يذكر أن ريف إدلب الجنوبي شهد خلال السنوات الماضية اعتماداً كبيراً على المراكز التعليمية المؤقتة، بسبب ظروف التهجير القسري، ما سبب صعوبات بالتنقل والاستقرار الأكاديمي للطلاب، ويشكل إنشاء أول مقر دائم لجامعة خاصة معتمدة خطوة مهمة لترسيخ التعليم العالي بالمنطقة، وتقليل الهجرة التعليمية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن أنه يعكس توجهاً نحو ربط التعليم بسوق العمل عبر تخصصات تطبيقية تحتاجها عملية الإعمار والتنمية.