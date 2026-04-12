صحة إدلب تعيد تأهيل مركز معرشورين الصحي في ريف معرة النعمان الشرقي

إدلب-سانا

استكملت مديرية الصحة في محافظة إدلب، وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP”، الأعمال الخاصة بإعادة تأهيل وتجهيز المركز الصحي في بلدة معرشورين بريف معرة النعمان الشرقي تمهيداً لإعادة افتتاحه.

وأوضح غياث دغيم من مكتب العلاقات العامة بمنطقة المعرة في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أهمية إعادة تفعيل المركز بعد الانتهاء من عمليات الترميم والتجهيز وإعادة التأهيل، لكونه يسهم في تقديم الخدمات الطبية لعدد كبير من أهالي البلدة والقرى والبلدات المجاورة بالوقت ذاته.

وأضاف: إن مديرية صحة المحافظة أنهت تجهيز وإعادة تأهيل عدد من المراكز الصحية في ريف المعرة الشرقي، تمهيداً لتفعيلها وإعادة افتتاحها من جديد، في كل من بلدات جرجناز ودير الشرقي وتلمنس ومعصران، وذلك في القريب العاجل، لافتاً إلى استمرار المديرية بأعمال إعادة تأهيل وترميم المراكز الصحية جميعها حتى استكمال تأمين الخدمات الطبية والحيوية كافةً في المنطقة.

بدوره أوضح رئيس بلدية معرشورين محمد عبد الحافظ في تصريح مماثل، أنه تم هدم المركز الصحي في البلدة بشكل كامل، لأنه خارج الخدمة منذ سنوات، بفعل قصف النظام البائد، مشيراً إلى أنه يتم حالياً استكمال الأعمال الخاصة بتجهيز الجدران والأرضيات، على أن يكون مجهزاً بالكامل بعد نحو عشرين يوماً.

ولفت عبد الحافظ إلى حاجة أهالي البلدة الماسة لخدمات المركز، نظراً لعودة حوالي 10 آلاف مُهَجّر إلى القرية، أي ما يعادل نحو 1800 عائلة، ومن شأن المركز أن يوفر عليهم مشقة السفر إلى مركز معرة النعمان الصحي، وبالتالي يسهم في تخفيف الضغط عن مركز المعرة الذي يخدم ريف المعرة بالكامل.

يذكر أن مديرية صحة إدلب، وضمن خططها الاستراتيجية لإعادة تأهيل البنى التحتية الطبية بالمحافظة، قامت في وقت سابق بتسليم عدد من المراكز الصحية في بلدتي تل منس ومعرشورين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP”، للبدء بعمليات ترميم شاملة وتجهيز المراكز وفق المعايير المعتمدة، تمهيداً لإعادة استلامها وتفعيلها لتقديم أفضل الخدمات الطبية للأهالي في المنطقة.