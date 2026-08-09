وزير الصحة يبحث مع القائم بأعمال السفارة الألمانية تعزيز التعاون في القطاع الصحي



دمشق-سانا



بحث وزير الصحة مصعب العلي مع القائم بأعمال السفارة الألمانية بدمشق ماركوس هيكن، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وتطوير الشراكة بين البلدين في القطاع الصحي، بما يدعم جهود التعافي والنهوض المستدام.



وأوضحت وزارة الصحة، في بيان عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن اللقاء تناول دور الشركات الألمانية في الاستثمار بالقطاع الصحي، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية ومؤسسات التنمية والتعاون الألمانية، ومنها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبنك التنمية الألماني (KfW)، ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).



وناقش الجانبان المشاريع الصحية القائمة، وسبل تسريع تنفيذها، مؤكدين أهمية رفع مستوى التنسيق المباشر والمؤسسي قبل إطلاق أي مشاريع جديدة، بما يضمن توجيهها وفق أولويات وزارة الصحة، وتجنب تداخلها أو تشتتها.

العلي: أهمية الاستفادة من الخبرات الألمانية

وأكد الوزير العلي أهمية الاستفادة من الخبرات الألمانية في دعم مسارات التعافي وإعادة البناء، بما يعزز شراكة قائمة على المنفعة المتبادلة، ويخدم مصالح البلدين والشعبين.



وكانت وزارة الصحة شاركت في الـ28 من حزيران الماضي، إلى جانب وفد من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وبنك التنمية الألماني، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والسفارة الألمانية بدمشق، في ورشة تنسيقية وتحضيرية لتحديد أولويات مرحلة التعافي وتعزيز التعاون التنموي.

