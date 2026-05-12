جامعة دمشق تعلن فتح باب التقدم لمنحة (MEXT) اليابانية لعام 2027



دمشق-سانا



أعلنت جامعة دمشق عن فتح باب التقدم لبرنامج المنحة الدراسية للحكومة اليابانية (MEXT) لعام 2027 (طلاب أبحاث)، التي تقدمها وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية للطلاب الدوليين (بمن فيهم العرب)، للدراسة في جامعات اليابان.



وأوضحت الجامعة في إعلان عبر صفحتها في الفيسبوك اليوم الثلاثاء، أن التقديم للمنحة مستمر حتى الـ 25 من شهر أيار الجاري، لافتةً إلى أنه يمكن للراغبين بالتقديم التسجيل عبر الرابط.



وكان رئيس جامعة دمشق الدكتور مصطفى صائم الدهر بحث أمس الإثنين مع ‏القائم بأعمال السفارة اليابانية بدمشق أكيهيرو تسوجي، آفاق ‌‏التعاون الأكاديمي بين الجامعة والمؤسسات التعليمية اليابانية‎، وتنظيم زيارات علمية لطلاب وأساتذة ‏جامعة دمشق، إلى المؤسسات الأكاديمية في اليابان، بما يعزز ‌‏فرص التعاون البحثي والانفتاح الأكاديمي الدولي‎.‎



وتعد منحة الحكومة اليابانية (MEXT) من أرقى المنح الدراسية الممولة بالكامل في العالم، وتغطي المنحة الرسوم الدراسية، وتذاكر الطيران، وراتباً شهرياً، وتشمل طلاب الأبحاث (ماجستير/دكتوراه)، البكالوريوس، وطلاب الكليات التقنية.