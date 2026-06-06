تأمين نقل الأسئلة إلى المراكز بالمحافظات مع انطلاق امتحانات ‏الشهادة الثانوية العامة

دمشق-سانا‏

بالتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم، والداخلية، أمّنت وحدات من قوى ‏الأمن الداخلي والشرطة، اليوم السبت، نقل الأسئلة ‏الامتحانية إلى المراكز ‏المعتمدة في مختلف المحافظات السورية، قبيل انطلاق امتحانات الشهادة ‏الثانوية العامة والمهني ‏بفروعها كافة، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى ‏ضمان وصول الأسئلة بسرية وأمان، وتأمين حسن سير العملية ‏الامتحانية‎.‎

وأكدت مديرة تربية دمشق رفاه البوشي الدباغ في تصريح لـ سانا، أن عملية ‏نقل الأسئلة وتوزيعها من مركز الطباعة إلى ‏المراكز الامتحانية الخاصة ‏بالشهادة الثانوية العامة بفروعها العلمي والأدبي والمهني والشرعي تمت ‏بسلاسة وانتظام، وأن ‏المراكز تسلمت الأسئلة وفق الإجراءات المعتمدة ‏التي تكفل الحفاظ على سريتها حتى موعد بدء الامتحان‎.‎

من جهته أوضح مدير تربية ريف دمشق فادي نزهت، أن نقل الأسئلة يتم ‏وفق إجراءات تنظيمية وأمنية دقيقة، حيث تُنقل ‏ضمن صناديق مخصصة ‏بإشراف وحدات الأمن الداخلي والشرطة، وبالتنسيق مع وزارة التربية ‏والتعليم، لضمان إيصالها ‏إلى المراكز الامتحانية في الوقت المحدد، وبأعلى ‏درجات السرية والأمان‎.‎

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وتواصل وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجهات المعنية تنفيذ خطتها ‏التنظيمية الخاصة بالامتحانات العامة، بما يضمن ‏توفير الأجواء المناسبة ‏للطلبة، وتأمين مستلزمات العملية الامتحانية في مختلف المحافظات‎.‎