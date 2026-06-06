تأمين نقل الأسئلة إلى المراكز بالمحافظات مع انطلاق امتحانات ‏الشهادة الثانوية العامة

دمشق-سانا
بالتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم، والداخلية، أمّنت وحدات من قوى الأمن الداخلي والشرطة، اليوم السبت، نقل الأسئلة الامتحانية إلى المراكز المعتمدة في مختلف المحافظات السورية، قبيل انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة والمهني بفروعها كافة، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى ضمان وصول الأسئلة بسرية وأمان، وتأمين حسن سير العملية الامتحانية.
وأكدت مديرة تربية دمشق رفاه البوشي الدباغ في تصريح لـ سانا، أن عملية نقل الأسئلة وتوزيعها من مركز الطباعة إلى المراكز الامتحانية الخاصة بالشهادة الثانوية العامة بفروعها العلمي والأدبي والمهني والشرعي تمت بسلاسة وانتظام، وأن المراكز تسلمت الأسئلة وفق الإجراءات المعتمدة التي تكفل الحفاظ على سريتها حتى موعد بدء الامتحان.
من جهته أوضح مدير تربية ريف دمشق فادي نزهت، أن نقل الأسئلة يتم وفق إجراءات تنظيمية وأمنية دقيقة، حيث تُنقل ضمن صناديق مخصصة بإشراف وحدات الأمن الداخلي والشرطة، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لضمان إيصالها إلى المراكز الامتحانية في الوقت المحدد، وبأعلى درجات السرية والأمان.
وتواصل وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجهات المعنية تنفيذ خطتها التنظيمية الخاصة بالامتحانات العامة، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للطلبة، وتأمين مستلزمات العملية الامتحانية في مختلف المحافظات.