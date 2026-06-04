تمديد فترة تقديم طلبات طلاب الجامعات الخاصة المنقطعين لمشاركتهم ‏بالثورة حتى 30 حزيران الجاري

دمشق-سانا
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تمديد فترة تقديم طلبات عودة الطلاب المنقطعين عن الدراسة في الجامعات الخاصة بسبب مشاركتهم في الثورة، والذين لم يتمكنوا من تقديم طلبات الانقطاع ضمن المواعيد المحددة، حتى الـ 30 من حزيران الجاري كموعد نهائي غير قابل للتمديد.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها في التلغرام اليوم الخميس، أن التمديد، يأتي لاحقاً لقرار مجلس التعليم العالي رقم 467 تاريخ 2025/7/14 المتضمن التعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم رقم 95 عام 2025 الخاص بالطلاب المنقطعين بسبب مشاركتهم بالثورة.
ويقضي المرسوم رقم 95 لعام 2025 بالسماح لطلاب المرحلة الجامعية الأولى، والدراسات العليا، المنقطعين بسبب مشاركتهم في الثورة منذ العام الدراسي 2010-2011 م حتى تاريخ صدور المرسوم في
الـ 16 من حزيران 2025، بالتقدم بطلبات العودة إلى قيدهم السابق في الجامعات العامة والخاصة.
وحسب المرسوم تعد فترات انقطاع الطالب، إيقاف تسجيل، ولا تحسب من مدد الإيقاف المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ويسوّى وضع الطالب على هذا الأساس.