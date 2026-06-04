تمديد فترة تقديم طلبات طلاب الجامعات الخاصة المنقطعين لمشاركتهم ‏بالثورة حتى 30 حزيران الجاري

دمشق-سانا‏

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تمديد فترة تقديم طلبات عودة ‏الطلاب المنقطعين عن الدراسة في الجامعات الخاصة بسبب مشاركتهم في ‏الثورة، والذين لم يتمكنوا من تقديم طلبات الانقطاع ضمن المواعيد المحددة، ‌‏حتى الـ 30 من حزيران الجاري ‏كموعد نهائي غير قابل للتمديد.‏

وأوضحت الوزارة عبر قناتها في التلغرام اليوم الخميس، أن التمديد، يأتي ‏لاحقاً لقرار مجلس التعليم العالي رقم 467 تاريخ 2025/7/14 المتضمن ‏التعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم رقم 95 عام 2025 الخاص بالطلاب ‏المنقطعين بسبب مشاركتهم بالثورة.‏

ويقضي المرسوم رقم 95 لعام 2025 بالسماح لطلاب المرحلة الجامعية ‏الأولى، والدراسات العليا، المنقطعين بسبب مشاركتهم في الثورة منذ العام ‏الدراسي 2010-2011 م حتى تاريخ صدور المرسوم في

الـ 16 من حزيران ‌‏2025، بالتقدم بطلبات العودة إلى قيدهم السابق في الجامعات العامة ‏والخاصة.‏

وحسب المرسوم تعد فترات انقطاع الطالب، إيقاف تسجيل، ولا تحسب من ‏مدد الإيقاف المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ويسوّى ‏وضع الطالب على هذا الأساس.‏