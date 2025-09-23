التعليم العالي السورية تعلن قواعد النقل والتحويل المماثل من الجامعات غير السورية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم، قواعد قبول النقل والتحويل (المماثل) من الجامعات غير السورية إلى الجامعات السورية للعام الدراسي 2025-2026.

وتضمن قرار مجلس التعليم العالي الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم، قواعد وشروط النقل إلى الجامعات الحكومية السورية، ونقل الطالب مجدداً إلى الجامعات الحكومية السورية المسجل فيها سابقاً، ونقل الطلاب العرب والأجانب، والنقل إلى الجامعات الخاصة السورية، إضافة إلى إجراءات النقل واستكماله والأوراق المطلوبة.

كما تضمن القرار مجموعة من الأحكام العامة منها: لا يجوز النقل في مرحلة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) ودراسات التأهيل والتخصص (دبلوم- ماجستير)، فيما يستمر العمل بالقواعد المعتمدة بالنسبة إلى النقل لبرامج التعليم المفتوح في الجامعات الحكومية، ولا يحق للطالب الذي تمت الموافقة على نقله، بتقديم طلب تحويل مماثل إلى جامعة أخرى طوال حياته الدراسية.

ويطبق هذا القرار على كل طالب تقدم بطلب نقل للعام الدراسي 2025-2026.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على قواعد وإجراءات النقل من خلال قناتها على التلغرام وصفحتها الرسمية على فيسبوك.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتسهيل انتقال الطلاب الذين أكملوا جزءاً من دراستهم في الخارج ، وضمان موافاة جميع الطلاب بالمستوى الأكاديمي المطلوب في الجامعات السورية.