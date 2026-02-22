إحباط محاولة سرقة محل تجاري في حمص والقبض على المتورطين

photo 2026 02 22 16 16 45 إحباط محاولة سرقة محل تجاري في حمص والقبض على المتورطين

حمص-سانا

أحبطت قوى الأمن الداخلي بمدينة حمص محاولة سرقة أحد المحلات التجارية، وألقت القبض على المتورطين بالمحاولة.

وذكرت محافظة حمص في قناتها عبر تلغرام، أن قسم المعلومات التابع لمديرية الأمن الداخلي في المنطقة الوسطى بمدينة حمص، تمكّن من إحباط محاولة سرقة استهدفت أحد المحلات التجارية في حي البغطاسية، وإلقاء القبض على المدعوَين خ.ع وح.ش فور تنفيذ العملية.

وبيّنت المحافظة أن إحباط المحاولة والقبض على المتورطين جاء بعد ورود معلومات دقيقة وموثوقة، حيث باشرت كوادر قسم المعلومات التتبع الميداني والرصد المحكم، ما أسفر عن توقيفهما أثناء ارتكابهما النشاط الإجرامي.

وأشارت إلى أنه تمت إحالة المقبوض عليهما إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

أكان نصراً إلهياً أم توافُقاً دولياً” ندوة حوارية للشؤون السياسية في درعا بمناسبة ذكرى التحري
وزير النقل: يتم حالياً العمل على دراسة دقيقة لتكاليف أجور النقل
محافظة درعا توقع مذكرتي تفاهم مع شركة سعودية في مجال السياحة والزراعة
زراعة إدلب تطلق حملة تلقيح واسعة للأبقار ضد مرض الجلد العقدي
صدور أسماء المقبولين للمقابلات الشفهية في مسابقة الجهاز المركزي للرقابة المالية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك