الوزير الحلبي: متابعة مطالب خريجي جامعتي إدلب ‏وحلب الحرة سابقاً بشأن المفاضلة الطبية الموحدة

دمشق-سانا‏

أكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري ‏مروان الحلبي، أن الوزارة تتابع باهتمام كبير ما ‏يطرحه طلاب جامعتي إدلب وحلب الحرة سابقاً، ‏حول إجراءات المفاضلة الطبية الموحدة وآليات ‏القبول، مبيناً أن أصواتهم ومطالبهم وصلت وتم ‏الأخذ بها بعين الإنصاف والاعتبار. ‎

وقال الوزير الحلبي عبر صفحته على فيسبوك اليوم ‏الأربعاء: إن الوزارة حريصة على أن تكون ‏المفاضلة الطبية الموحدة، عادلة وشفافة، وتعكس ‏تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين دون استثناء، ‏وتنظر بإيجابية إلى المطالب التي يطرحها الطلاب ‏في هذا الإطار‎.‎

ولفت الوزير الحلبي إلى أنه سيتم التوجيه لدراسة ‏الملاحظات الواردة من الطلاب، واتباع الأصول ‏اللازمة، بما يضمن معالجة ملاحظاتهم بالشكل الذي ‏يخدم مصلحتهم، موضحاً أن الوزارة تتعامل مع هذه ‏المطالب ضمن إطارها العام، باعتبارها جزءاً من ‏مسؤوليتها في تطوير منظومة القبول الجامعي ‏وتحسينها، بما يخدم مصلحة الطلاب في جميع ‏الجامعات السورية‎.‎

وكانت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والصحة ‏أصدرتا في الـ12 من أيار الماضي، نتائج المفاضلة ‏الموحدة لخريجي كليات الطب وطب الأسنان ‏والصيدلة في الجامعات السورية الحكومية ‏والخاصة، والجامعات غير السورية للعام الدراسي 2025-2026‎.

وتهدف المفاضلة الطبية الموحدة، إلى توزيع الأطباء ‏والصيادلة وأطباء الأسنان الخريجين على برامج ‏التدريب والتأهيل المعتمدة وفق معايير محددة تتعلق ‏بالمعدل والرغبات، والحاجة الفعلية للمشافي ‏التعليمية والجهات الصحية‎.‎