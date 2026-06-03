الوزير الحلبي: متابعة مطالب خريجي جامعتي إدلب ‏وحلب الحرة سابقاً بشأن المفاضلة الطبية الموحدة

دمشق-سانا
أكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي، أن الوزارة تتابع باهتمام كبير ما يطرحه طلاب جامعتي إدلب وحلب الحرة سابقاً، حول إجراءات المفاضلة الطبية الموحدة وآليات القبول، مبيناً أن أصواتهم ومطالبهم وصلت وتم الأخذ بها بعين الإنصاف والاعتبار.
وقال الوزير الحلبي عبر صفحته على فيسبوك اليوم الأربعاء: إن الوزارة حريصة على أن تكون المفاضلة الطبية الموحدة، عادلة وشفافة، وتعكس تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين دون استثناء، وتنظر بإيجابية إلى المطالب التي يطرحها الطلاب في هذا الإطار.
ولفت الوزير الحلبي إلى أنه سيتم التوجيه لدراسة الملاحظات الواردة من الطلاب، واتباع الأصول اللازمة، بما يضمن معالجة ملاحظاتهم بالشكل الذي يخدم مصلحتهم، موضحاً أن الوزارة تتعامل مع هذه المطالب ضمن إطارها العام، باعتبارها جزءاً من مسؤوليتها في تطوير منظومة القبول الجامعي وتحسينها، بما يخدم مصلحة الطلاب في جميع الجامعات السورية.
وكانت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والصحة أصدرتا في الـ12 من أيار الماضي، نتائج المفاضلة الموحدة لخريجي كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، والجامعات غير السورية للعام الدراسي 2025-2026.
وتهدف المفاضلة الطبية الموحدة، إلى توزيع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الخريجين على برامج التدريب والتأهيل المعتمدة وفق معايير محددة تتعلق بالمعدل والرغبات، والحاجة الفعلية للمشافي التعليمية والجهات الصحية.