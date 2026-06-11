التربية تصدر تعليمات الدورة الامتحانية التعويضية لطلاب الأولمبيادات الدولية لعام ‌‏2026‏

دمشق-سانا
أصدرت وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء التعليمات التنفيذية الخاصة بالدورة الامتحانية التعويضية الاستثنائية للطلاب المشاركين في الفرق الوطنية السورية للأولمبيادات الدولية للعام الحالي، وفقاً لأحكام المرسوم رقم (87) لعام 2026، بحيث تبدأ امتحاناتها اعتباراً من 1 آب المقبل ولغاية الـ 13 منه.
وأوضحت الوزارة في قرار نشرته عبر قناتها على تلغرام، أن الدورة تشمل الطلاب المسجلين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي لدورة عام 2026، من المشاركين في الفرق الوطنية السورية ضمن الأولمبيادات الدولية في اختصاصات الفيزياء والكيمياء والرياضيات وعلم الأحياء، إضافة إلى الأولمبياد الدولي للمناظرات والأولمبياد الدولي للعلوم النووية، على أن تطبق عليهم القواعد والشروط ذاتها المعتمدة في امتحانات الشهادة الثانوية العامة للدورة الحالية.
اعتماد رقم الاكتتاب ذاته
وبينت الوزارة أن الدورة الامتحانية التعويضية الاستثنائية تبدأ يوم السبت الواقع في الأول من آب 2026، وتستمر حتى يوم الخميس الثالث عشر من الشهر نفسه، مع اعتماد رقم الاكتتاب ذاته المسجل للطالب في امتحانات دورة عام 2026.
وأشارت الوزارة إلى أن للطالب حرية الاختيار بين متابعة امتحاناته في الدورة الحالية أو الانسحاب منها والتقدم إلى الدورة التعويضية الاستثنائية، مبينة أن الراغبين بالانسحاب يتوجب عليهم تقديم طلب خطي إلى هيئة التميز والإبداع قبل نهاية دوام يوم الثاني عشر من حزيران الجاري، لتقوم الهيئة بموافاة مديرية الامتحانات العامة بأسماء الطلاب المتقدمين للدورة الاستثنائية.
مركز امتحاني خاص بالمشمولين بأحكام المرسوم
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم افتتاح مركز امتحاني خاص بالمشمولين بأحكام المرسوم رقم (87) لعام 2026 في محافظة دمشق، فيما تتولى هيئة التميز والإبداع تأمين السكن والمبيت للطلاب القادمين من المحافظات.
ولفتت الوزارة إلى أن أحكام المرسوم رقم (153) لعام 2011 (المتعلق بنظام امتحانات الشهادة الثانوية العامة)،وتعديلاته تطبق على الطلاب المستفيدين من هذه الدورة الامتحانية.
ويأتي إقرار الدورة الامتحانية التعويضية الاستثنائية في إطار دعم الطلبة المشاركين في المحافل العلمية الدولية، بما يضمن تمثيلهم لسوريا في المنافسات العالمية دون أن يؤثر ذلك في حقهم بالتقدم إلى امتحانات الشهادة الثانوية العامة.
وأصدر الرئيس أحمد الشرع أمس الثلاثاء، المرسوم رقم (87) لعام 2026، القاضي بمنح دورة امتحانية تعويضية استثنائية لامتحان الشهادة الثانوية العامة (الفرع العلمي) لهذا العام، للطلاب المشاركين في الفرق الوطنية السورية التي ستمثل الجمهورية العربية السورية في الأولمبيادات الدولية في اختصاصات الفيزياء والكيمياء والرياضيات وعلم الأحياء، والأولمبياد الدولي للمناظرات، والأولمبياد الدولي للعلوم النووية.