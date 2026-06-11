التربية تصدر تعليمات الدورة الامتحانية التعويضية لطلاب الأولمبيادات الدولية لعام ‌‏2026‏

دمشق-سانا‏

أصدرت وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء التعليمات التنفيذية الخاصة بالدورة ‏الامتحانية التعويضية الاستثنائية للطلاب المشاركين في الفرق الوطنية السورية ‏للأولمبيادات الدولية للعام الحالي، وفقاً لأحكام المرسوم رقم (87) لعام 2026، بحيث ‏تبدأ امتحاناتها اعتباراً من 1 آب المقبل ولغاية الـ 13 منه.‏

وأوضحت الوزارة في قرار نشرته عبر قناتها على تلغرام، أن الدورة تشمل الطلاب ‏المسجلين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي لدورة عام 2026، من ‏المشاركين في الفرق الوطنية السورية ضمن الأولمبيادات الدولية في اختصاصات ‏الفيزياء والكيمياء والرياضيات وعلم الأحياء، إضافة إلى الأولمبياد الدولي للمناظرات ‏والأولمبياد الدولي للعلوم النووية، على أن تطبق عليهم القواعد والشروط ذاتها المعتمدة ‏في امتحانات الشهادة الثانوية العامة للدورة الحالية.‏

اعتماد رقم الاكتتاب ذاته

وبينت الوزارة أن الدورة الامتحانية التعويضية الاستثنائية تبدأ يوم السبت الواقع في الأول ‏من آب 2026، وتستمر حتى يوم الخميس الثالث عشر من الشهر نفسه، مع اعتماد رقم ‏الاكتتاب ذاته المسجل للطالب في امتحانات دورة عام 2026.‏

وأشارت الوزارة إلى أن للطالب حرية الاختيار بين متابعة امتحاناته في الدورة الحالية أو ‏الانسحاب منها والتقدم إلى الدورة التعويضية الاستثنائية، مبينة أن الراغبين بالانسحاب ‏يتوجب عليهم تقديم طلب خطي إلى هيئة التميز والإبداع قبل نهاية دوام يوم الثاني عشر ‏من حزيران الجاري، لتقوم الهيئة بموافاة مديرية الامتحانات العامة بأسماء الطلاب ‏المتقدمين للدورة الاستثنائية.‏

مركز امتحاني خاص بالمشمولين بأحكام المرسوم

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم افتتاح مركز امتحاني خاص بالمشمولين بأحكام المرسوم ‏رقم (87) لعام 2026 في محافظة دمشق، فيما تتولى هيئة التميز والإبداع تأمين السكن ‏والمبيت للطلاب القادمين من المحافظات.‏

ولفتت الوزارة إلى أن أحكام المرسوم رقم (153) لعام 2011 (المتعلق بنظام امتحانات الشهادة الثانوية العامة)،وتعديلاته تطبق على ‏الطلاب المستفيدين من هذه الدورة الامتحانية.‏

ويأتي إقرار الدورة الامتحانية التعويضية الاستثنائية في إطار دعم الطلبة المشاركين في ‏المحافل العلمية الدولية، بما يضمن تمثيلهم لسوريا في المنافسات العالمية دون أن يؤثر ‏ذلك في حقهم بالتقدم إلى امتحانات الشهادة الثانوية العامة.‏

وأصدر الرئيس أحمد الشرع أمس الثلاثاء، المرسوم رقم (87) لعام 2026، القاضي ‏بمنح دورة امتحانية تعويضية استثنائية لامتحان الشهادة الثانوية العامة (الفرع العلمي) ‏لهذا العام، للطلاب المشاركين في الفرق الوطنية السورية التي ستمثل الجمهورية العربية ‏السورية في الأولمبيادات الدولية في اختصاصات الفيزياء والكيمياء والرياضيات وعلم ‏الأحياء، والأولمبياد الدولي للمناظرات، والأولمبياد الدولي للعلوم النووية.‏