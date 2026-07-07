الطب النفسي الرياضي.. كيف أصبحت صحة اللاعب الذهنية مفتاح الانتصارات في كرة القدم؟

دمشق-سانا

قبل أن يهدر لاعب ركلة جزاء في بطولة كبرى، تكون معركة أخرى قد حُسمت داخل عقله، ففي المساحة الفاصلة بين الثقة والخوف، والتركيز والارتباك، يتخذ العقل قراره الأخير، لذلك لم تعد كرة القدم الحديثة تُقاس بالمهارة واللياقة البدنية وحدهما، بل بقدرة اللاعب على إدارة الضغوط والسيطرة على انفعالاته في اللحظات الحاسمة.

ومع تصاعد ضغوط الاحتراف والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، برز الطب النفسي الرياضي بوصفه أحد أهم عناصر إعداد اللاعبين، حتى أصبح الأطباء النفسيون جزءاً من الأجهزة الفنية في كثير من الأندية والمنتخبات الكبرى.

وتؤكد دراسات نشرتها المجلة البريطانية للطب الرياضي والمجلة العلمية الدولية المحكمة في علم النفس “فرونتيرز”، أن الأداء الكروي يتأثر مباشرة بالحالة النفسية للاعب، وبقدرته على إدارة القلق، والتعافي من الإخفاق، والحفاظ على ثقته بنفسه، فالهدف من الطب النفسي الرياضي علاج الاضطرابات النفسية، والأهم إعداد لاعب أكثر اتزاناً ومرونة.

المباراة التي تبدأ داخل دماغ اللاعب

يرى اختصاصي الطب النفسي الدكتور مأمون مبيض، في مقاله المنشور بصحيفة الراية القطرية في 2 تموز الحالي، أن نجاح اللاعب يبدأ قبل دخوله أرض الملعب، من خلال الإعداد الذهني الذي يعزز الثقة بالنفس، وينظم الانفعالات، ويحسن القدرة على اتخاذ القرار تحت الضغط، مؤكداً أن نهضة المجتمعات، كما الانتصارات الرياضية، تبدأ من بناء الإنسان.

ويشير مبيض إلى أن اللاعبين الذين يتمتعون بدرجة عالية من المرونة النفسية يكونون أكثر قدرة على استعادة توازنهم بعد الأخطاء أو استقبال الأهداف، بينما يفقد اللاعب الأقل مرونة تركيزه وثقته، وهو ما ينعكس على أداء الفريق بأكمله.

الطبيب النفسي… لاعب في التشكيلة

وجود الطبيب النفسي الرياضي داخل الأندية الكبرى ليس ترفاً، بل جزء من منظومة الإعداد الحديثة، وتشير في هذا الصدد دراسات صادرة عن اللجنة الأولمبية الدولية، إلى أن الرياضيين المحترفين أكثر عرضة للقلق والاكتئاب واضطرابات النوم والاحتراق النفسي بسبب ضغوط المنافسة والإصابات والخوف من فقدان المكان في التشكيلة والانتقادات الجماهيرية والإعلامية.

ولا يقتصر دور الطبيب النفسي على العلاج، فهو يشمل أيضاً تدريب اللاعبين على إدارة الضغوط، وتعزيز الثقة بالنفس، وتنمية التركيز، ومساعدة المدربين على فهم الجوانب النفسية المؤثرة في الأداء.

التدفق الذهني… عندما يقود العقل القدم

يحظى مفهوم التدفق الذهني باهتمام واسع في علم النفس الرياضي، إذ يمثل الحالة التي ينسجم فيها العقل والجسد ليقدم اللاعب أفضل مستوياته ويتخذ قراراته بسرعة ودقة بعيداً عن تأثير الضغوط.

وتوضح دراسات في مجلة فرونتيرز أن الوصول إلى هذه الحالة يحتاج إلى إعداد نفسي مستمر، بينما يؤدي الاحتراق النفسي، الناتج عن تراكم الضغوط، إلى فقدان الحافز وتراجع الأداء، رغم الجاهزية البدنية، لذلك يؤكد المختصون أن الوقاية تبدأ بتنظيم الأحمال التدريبية، وإتاحة فترات كافية للراحة، وتوفير الدعم النفسي المستمر.

حين يهزم الخوف المهارة

في كرة القدم، تمثل ركلات الجزاء اختباراً لمهارة اللاعب، وأيضاً قدرته على التحكم بمشاعره، وتشير أبحاث إلى أن القلق التنافسي يضعف التركيز ودقة اتخاذ القرار، ويزيد احتمالات ارتكاب الأخطاء في اللحظات الحاسمة، بينما يكون اللاعب القادر على تنظيم انفعالاته أكثر قدرة على استثمار مهاراته تحت الضغط.

كما تؤكد دراسات في مجلة فرونتيرز أن الثقة الجماعية بين اللاعبين تعزز سرعة التعافي من الأخطاء وتحسن التواصل داخل الملعب، في حين يؤدي انتشار الشك وتبادل اللوم إلى تراجع الأداء الجماعي، مهما بلغت المهارات الفردية.

ولهذا يعتمد الأطباء النفسيون الرياضيون على تقنيات مثل التصور الذهني، وتمارين التنفس، والحوار الذاتي الإيجابي للمساعدة على خفض القلق وتعزيز التركيز، ما جعل الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (FIFPRO) يؤكد أن الاهتمام بالصحة النفسية أصبح ضرورة في ظل كثافة المباريات والإصابات والضغوط الإعلامية.

من الملاعب إلى المجتمع

آثار الطب النفسي الرياضي تتعدى حدود المستطيل الأخضر، لتمتد إلى المجتمع بأسره، فالمهارات التي يتعلمها اللاعب لمواجهة الضغوط، وتحويل الإخفاق إلى دافع، والعمل بروح الفريق، هي نفسها التي يحتاجها الإنسان في الدراسة والعمل والحياة اليومية، ومن هنا، تتنقل كرة القدم من دورها كلعبة تحصد البطولات، إلى مختبر عملي لبناء شخصية الإنسان.

ويخلص مبيض إلى أن الإنجازات الرياضية، لا تتحقق بالموهبة والإمكانات وحدها، بل ببناء الإنسان نفسياً وفكرياً، ويطرح سؤالاً يلخص جوهر القضية: هل تحتاج الأندية إلى مهاجمين أكثر، أم إلى عقول أكثر استعداداً لمواجهة الضغوط؟ فالإجابة، كما تؤكد الدراسات الحديثة، أن الانتصار يبدأ من العقل قبل أن يتحول إلى هدف، وأن الاستثمار في الصحة النفسية هو الاستثمار الأكثر استدامة في الرياضة والحياة.