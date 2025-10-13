وزير التعليم العالي السوري يبحث في عمان تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع الأردن

عمان-سانا

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي خلال لقائه نظيره الأردني عزمي محافظة، سبل تطوير وتعزير علاقات التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

جاء ذلك خلال لقاء رسمي عقد اليوم في العاصمة الأردنية عمان، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون الأكاديمي بين البلدين، وضرورة تعزيزه في مختلف المجالات العلمية والبحثية.

وأعرب الجانبان عن رغبتهما في فتح آفاق جديدة للتعاون، بما يسهم في تحقيق تقدم علمي في كلا البلدين، من خلال تبادل الخبرات والمشروعات البحثية والبرامج التعليمية المشتركة.

“نحو اعتمادٍ أكاديميّ متكامل وتفاهمٍ علمي مشترك”

وفي سياق متصل، عقد الوزير الحلبي والوفد المرافق اليوم اجتماعاً مع رئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة الأردنية ظافر الصرايرة، ونائبه سعد بني محمد.

وناقش المشاركون في الاجتماع، سبل توحيد معايير الجودة وتعزيز تبادل الخبرات في مجالات الاعتماد الجامعي، في خطوة تعكس التزام الجانبين بمعايير التميز الأكاديمي.

وتعد هذه الزيارة الأولى لوزير التعليم العالي السوري إلى المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تتخللها جولة على أبرز الجامعات الأردنية، لمناقشة عدد من المبادرات والمشروعات المستقبلية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.