وزير التعليم العالي السوري يبحث في عمان تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع الأردن

photo 2025 10 13 11 27 05 وزير التعليم العالي السوري يبحث في عمان تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع الأردن

عمان-سانا

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي خلال لقائه نظيره الأردني عزمي محافظة، سبل تطوير وتعزير علاقات التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

photo 2025 10 13 11 27 05 2 وزير التعليم العالي السوري يبحث في عمان تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع الأردن

جاء ذلك خلال لقاء رسمي عقد اليوم في العاصمة الأردنية عمان، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون الأكاديمي بين البلدين، وضرورة تعزيزه في مختلف المجالات العلمية والبحثية.

وأعرب الجانبان عن رغبتهما في فتح آفاق جديدة للتعاون، بما يسهم في تحقيق تقدم علمي في كلا البلدين، من خلال تبادل الخبرات والمشروعات البحثية والبرامج التعليمية المشتركة.

“نحو اعتمادٍ أكاديميّ متكامل وتفاهمٍ علمي مشترك”

وفي سياق متصل، عقد الوزير الحلبي والوفد المرافق اليوم اجتماعاً مع رئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة الأردنية ظافر الصرايرة، ونائبه سعد بني محمد.

وناقش المشاركون في الاجتماع، سبل توحيد معايير الجودة وتعزيز تبادل الخبرات في مجالات الاعتماد الجامعي، في خطوة تعكس التزام الجانبين بمعايير التميز الأكاديمي.

وتعد هذه الزيارة الأولى لوزير التعليم العالي السوري إلى المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تتخللها جولة على أبرز الجامعات الأردنية، لمناقشة عدد من المبادرات والمشروعات المستقبلية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

photo 2025 10 13 11 27 06 3 وزير التعليم العالي السوري يبحث في عمان تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع الأردن
photo 2025 10 13 11 27 09 3 وزير التعليم العالي السوري يبحث في عمان تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع الأردن

الجامعة الافتراضية السورية تحدد موعد استئناف امتحانات مراكز طرطوس وجبلة وتؤجلها في مركز اللاذقية
تأجيل امتحان اللغة الإنكليزية لطلاب الشهادة الثانوية في السويداء فقط إلى موعد يحدد لاحقاً
أردوغان: إعادة إعمار سوريا وانتعاشها هما أمر بالغ الأهمية لاستقرار المنطقة
الرئيس الشرع يصل القاهرة للمشاركة في القمة العربية غير العادية حول التطورات بفلسطين
سوريا وباكستان تبحثان مجالات التعاون العلمي وتبادل الخبرات
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك