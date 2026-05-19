هيئة التميز والإبداع تعلن بدء التسجيل لمدربي المعلوماتية في الأولمبياد العلمي السوري

دمشق-سانا

أعلنت هيئة التميز والإبداع، اليوم الثلاثاء، فتح باب التسجيل للراغبين بالانضمام إلى كوادر التدريب المعتمدة ضمن الأولمبياد العلمي السوري، اختصاص المعلوماتية والماراثون البرمجي للصغار واليافعين لعام 2026.

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أن قبول طلبات التسجيل مستمر حتى تاريخ الـ 31 من أيار الجاري عبر تعبئة الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالمتقدمين، والتي تشمل: المعلومات الشخصية وبيانات التواصل، والمؤهلات والخبرات العلمية والتدريبية.

ودعت الهيئة المهتمين ممن يمتلكون الكفاءة والخبرة إلى المبادرة والمساهمة في دعم وتمكين المواهب العلمية الشابة والتسجيل عبر الرابط:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOOmD7QqX8CyMOdbMkEusDKC6XeyU–bRmAwQPJnYJGyuDmw/viewform?usp=publish-editor

وكانت هيئة التميز والإبداع أعلنت في الثامن من شهر أيار الجاري، قبول طلبات التسجيل للراغبين بالمشاركة كمدربين معتمدين في الماراثون البرمجي للصغار واليافعين لعام 2026، وذلك ضمن جهودها لتطوير مهارات الأطفال واليافعين في مجالات البرمجة والتكنولوجيا الرقمية.

ويُعد الماراثون البرمجي للصغار واليافعين أحد البرامج التعليمية التي تستهدف تنمية التفكير المنطقي والمهارات الرقمية لدى الفئات العمرية الصغيرة، من خلال التدريب على أساسيات البرمجة وحل المشكلات بأساليب تفاعلية، ضمن توجه متزايد نحو تعزيز التعليم التقني والرقمي في سوريا.