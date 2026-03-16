التعليم العالي تمدد صلاحية النجاح في المفاضلة الطبية الموحدة ابتداء من العام الجاري

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمديد صلاحية النجاح في المفاضلة الطبية الموحدة ابتداء من العام الجاري 2026.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الإثنين، أنه تم تعديل مدة اعتماد النجاح في الامتحان الوطني لتصبح 6 سنوات كاملة من تاريخ نجاح المتقدم، بعد أن كانت في السنوات السابقة 4 سنوات فقط.

ولفتت الوزارة إلى أن ذلك يشمل الامتحانات الجارية خلال الأعوام من 2021 وحتى 2026، وسيتم اعتماد أعلى معدل في حال تقدم الطالب لأكثر من دورة.

وكانت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة أعلنتا يوم السبت الماضي، المفاضلة الموحدة لخريجي كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، والجامعات غير السورية للعام الدراسي 2025- 2026 م، وذلك بعد تعديل بعض معايير القبول في النسخة السابقة من الإعلان.

وتهدف المفاضلة الموحدة لخريجي الكليات الطبية (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة)، إلى توزيع الأطباء، والصيادلة، وأطباء الأسنان الخريجين على برامج التدريب والتأهيل المعتمدة وفق معايير محددة تتعلق بالمعدل والرغبات، والحاجة الفعلية للمشافي التعليمية، والجهات الصحية.