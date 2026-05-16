التعليم العالي وجمعية سامز تبحثان تعزيز الشراكة وتنفيذ عدد من المشاريع الصحية ‏والطبية

دمشق-سانا‏

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، مع رئيس مجلس إدارة الجمعية ‏الطبية السورية الأمريكية (سامز) الدكتور لؤي القطب، تعزيز الشراكة بين الوزارة ‏وجمعية سامز، وتنفيذ عدد من المشاريع الصحية والطبية المشتركة، ودعم المشافي ‏التعليمية وتطوير خدماتها.‏

وجرت خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة اليوم السبت، مناقشة عدد من المشاريع ‏الصحية، تتعلق بتأهيل قسم أمراض الدم، وتجهيز مشفى المواساة الجامعي بوحدة قثطرة ‏حديثة، إلى جانب مشروع زرع نقي العظام في مشفى الأطفال الجامعي، لتعزيز جودة ‏الخدمات الطبية والتعليمية والعلاجية المقدمة.‏

وأشار الوزير الحلبي‏ إلى أهمية تعزيز التعاون مع الكفاءات والمؤسسات الطبية السورية ‏والدولية ذات الخبرات النوعية، والاستفادة منها في دعم القطاع الصحي والتعليمي، بما ‏ينعكس إيجاباً على مستوى التدريب الطبي والرعاية الصحية والخدمات التخصصية ‏المقدمة للمرضى والطلبة.‏

ولفت الوزير الحلبي إلى أن هذا التعاون يأتي ضمن رؤية الوزارة الهادفة، إلى تطوير ‏المشافي التعليمية، والارتقاء بواقع التعليم الطبي والبحث العلمي، عبر بناء شراكات نوعية ‏ومستدامة، تسهم في دعم القطاع الصحي والأكاديمي في سوريا.‏

يذكر أن جمعية “سامز” منظمة طبية إنسانية غير ربحية، تعمل على تقديم الرعاية ‌‏الصحية والتعليم الطبي في سوريا والدول المجاورة، بهدف دعم المجتمعات ‏المتضررة ‏من الأزمات الإنسانية، وتأسست عام 1998 من قبل أطباء ‏سوريين أمريكيين ملتزمين ‏بتقديم الخدمات الطبية والإنسانية للمحتاجين.‏