التعليم العالي وجمعية سامز تبحثان تعزيز الشراكة وتنفيذ عدد من المشاريع الصحية ‏والطبية

دمشق-سانا
بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، مع رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية السورية الأمريكية (سامز) الدكتور لؤي القطب، تعزيز الشراكة بين الوزارة وجمعية سامز، وتنفيذ عدد من المشاريع الصحية والطبية المشتركة، ودعم المشافي التعليمية وتطوير خدماتها.
وجرت خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة اليوم السبت، مناقشة عدد من المشاريع الصحية، تتعلق بتأهيل قسم أمراض الدم، وتجهيز مشفى المواساة الجامعي بوحدة قثطرة حديثة، إلى جانب مشروع زرع نقي العظام في مشفى الأطفال الجامعي، لتعزيز جودة الخدمات الطبية والتعليمية والعلاجية المقدمة.
وأشار الوزير الحلبي إلى أهمية تعزيز التعاون مع الكفاءات والمؤسسات الطبية السورية والدولية ذات الخبرات النوعية، والاستفادة منها في دعم القطاع الصحي والتعليمي، بما ينعكس إيجاباً على مستوى التدريب الطبي والرعاية الصحية والخدمات التخصصية المقدمة للمرضى والطلبة.
ولفت الوزير الحلبي إلى أن هذا التعاون يأتي ضمن رؤية الوزارة الهادفة، إلى تطوير المشافي التعليمية، والارتقاء بواقع التعليم الطبي والبحث العلمي، عبر بناء شراكات نوعية ومستدامة، تسهم في دعم القطاع الصحي والأكاديمي في سوريا.
يذكر أن جمعية “سامز” منظمة طبية إنسانية غير ربحية، تعمل على تقديم الرعاية الصحية والتعليم الطبي في سوريا والدول المجاورة، بهدف دعم المجتمعات المتضررة من الأزمات الإنسانية، وتأسست عام 1998 من قبل أطباء سوريين أمريكيين ملتزمين بتقديم الخدمات الطبية والإنسانية للمحتاجين.