الوزير الحلبي يعلن توقيع اتفاقية تعاون سورية – تركية في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي

دمشق- سانا‏

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أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي توقيع اتفاقية تعاون إطارية بين سوريا وتركيا في مجالي التعليم ‏العالي والبحث العلمي، وذلك في ختام مباحثات أجراها مع رئيس مجلس التعليم العالي التركي (‏YÖK‏) أيرول أوزفار، ‏بحضور وفد من الوزارة.‏

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وأوضح الوزير الحلبي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، اليوم الأربعاء، أنّ الاتفاقية تعكس حرص البلدين على تعزيز ‏شراكتهما الأكاديمية وتطوير التعاون العلمي والبحثي، بما يخدم مصالحهما ويرتقي بمنظومة التعليم العالي في كل منهما.‏

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وأعرب الوزير الحلبي عن تقدير سوريا والوزارة للدور الذي اضطلعت به تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان في دعم ‏قطاع التعليم العالي خلال سنوات الثورة السورية، ولا سيما من خلال إحداث فروع للجامعات التركية في الشمال السوري، ‏الأمر الذي مكّن عشرات الآلاف من الطلبة السوريين من مواصلة تعليمهم الجامعي في أصعب الظروف، وأسهم في الحفاظ ‏على استمرارية مسيرتهم الأكاديمية.‏

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وأضاف الوزير الحلبي أن المباحثات تناولت عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها تعزيز التعاون بين ‏الجامعات السورية والتركية، وتبادل الخبرات الأكاديمية، وتطوير برامج البحث العلمي والجودة والاعتمادية، إلى جانب ‏توسيع آفاق الشراكات العلمية بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين.‏

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وأكد الوزير الحلبي أن هذا التعاون يجسد عمق العلاقات بين سوريا وتركيا، مشيراً إلى أن معالجة الملفات المشتركة ستتم ‏بروح الشراكة والتنسيق الكامل مع الجانب التركي، بما يحفظ حقوق الطلبة، ويصون الجهود المبذولة في خدمة التعليم ‏العالي، ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون العلمي والأكاديمي خلال المرحلة المقبلة.‏

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وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أعلن، في نهاية شهر تموز الماضي، عن زيارة رسمية إلى تركيا في ‏الـ 5 من شهر آب الجاري تجريها الوزارة، لمواصلة التنسيق بشأن ملف الجامعات التركية في الشمال السوري.‏