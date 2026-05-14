التعليم العالي تناقش الاستعدادات لمؤتمر فاغوس لأطباء النساء والتوليد في دمشق

دمشق-سانا

ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، مع رئيس المؤتمر العلمي لاتحاد الجمعيات العربية لأطباء النساء والتوليد “فاغوس” الدكتور صلاح شيخة والوفد المرافق، الاستعدادات للمؤتمر الذي تنظمه “فاغوس” والتجمع السوري الأوروبي لأورام النساء، برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الشهر القادم بدمشق.

وخلال اللقاء، الذي عقد في مبنى الوزارة اليوم الخميس، أشار الحلبي إلى أهمية المؤتمر باعتباره الأول بعد التحرير، والذي سوف يقدم أحدث المستجدات في مجالات طب الأورام النسائية وطب الأم والجنين والجراحة التنظيرية والأمراض النسائية، وآخر المستجدات في العقم والإخصاب المساعد.

وذكر الحلبي أن المؤتمر الذي يتضمن ورشات عمل ومحاضرات متخصصة، ومعرضاً طبياً متخصصاً لأحدث الأجهزة الطبية والصناعات الدوائية على مدى 5 أيام، سيقام بالتعاون مع نقابة أطباء سوريا، والجمعية السورية للمولدين والنسائيين، والجمعية السورية لأطباء طفل الأنبوب، وبمشاركة أطباء اختصاصيين من سوريا ودول عربية وأجنبية.

من جانبه استعرض رئيس المؤتمر والوفد المرافق المراحل التي وصل إليها الإعداد للمؤتمر والمعرض المرافق له، وكل الخطط لإنجاح المؤتمر.

واتحاد الجمعيات العربية لأمراض النساء والتوليد (FAGOS)، هو الهيئة الطبية العلمية والمهنية التي تجمع الروابط والجمعيات الوطنية لأطباء النساء والتوليد في الدول العربية، ويهدف لرفع مستوى صحة المرأة العربية، وتطوير كفاءة الأطباء، ومواكبة أحدث المعايير العالمية في هذا التخصص.