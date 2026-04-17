أجواء سديمية مع فرص لهطولات مطرية في عدة مناطق سورية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة اليوم الجمعة في عموم سوريا للارتفاع، وتصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 5-7 درجات مئوية، مع أجواء سديمية مغبرّة في أغلب المناطق الداخلية، وتتأثر البلاد خلال ساعات بعد الظهر بمنخفض جوي يستمر حتى مساء الإثنين القادم.

وبينت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار يكون ربيعياً غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم، وتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر بدءاً من المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية والقلمون، ويمتد الهطل بشكل تدريجي خلال ساعات بعد الظهر والمساء إلى أغلب المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبّات البرد في أغلب المناطق.

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً إلى مائل للبرودة وخاصة في المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل ضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى والقلمون الشرقي والمنطقة الجنوبية ودمشق.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كم/سا، وخاصة على المرتفعات الساحلية والوسطى والبادية والجنوبية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج إلى متوسط.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: