مبادرة تربوية في درعا لتعزيز الأنشطة الإبداعية بدعم من “يونيسف”

درعا-سانا

نظّمت مديرية التربية والتعليم في محافظة درعا بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” اليوم الإثنين على مدرج مدينة بصرى الشام الأثري، مبادرة دعم الأنشطة التربوية الإبداعية، بهدف تحقيق تحول الطلبة من التأهيل النظري إلى الأثر المباشر والتطبيق العملي.

وأوضح منسق المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة في المنظمة عبد المنعم السعود في تصريح لمراسل سانا، أن المبادرة شملت مجموعة من الأنشطة ذات العلاقة بالحقيبة التدريبية، استهدفت عدداً من المدارس، مشيراً الى أن هذه المبادرة أسفرت عن نتائج جيدة، من خلال القدرات التي قدمها المدربون على أرض الواقع، وتجاوب الأطفال خلال تلقي التدريبات.

بدوره أشار موجه التربية الفنية ومدرب الدعم النفسي للأنشطة الإبداعية مؤيد العواد، أن هذه المبادرة جاءت بعد انتهاء دورات تدريب مدرسي التربية الفنية والموسيقية والرياضية، حيث رُصدت بعض الأعمال الإبداعية، ونفذت على طلبة المدارس.

من جهتها بينت موجهة التربية الموسيقية منتهى الزعبي، أن الأنشطة الإبداعية في مجال الدعم النفسي نُفذت بجملة من الأعمال تضمنت العزف والغناء والمسرح والرياضة ما من شأنه أن ينمي الذكاء لدى الطلبة، لتحقيق الرفاه النفسي لديهم.

من جانبها لفتت مديرة إحدى المدارس هدى المقداد إلى أن مثل هذه الفعاليات تنقل الطالب من حالة الركود النفسي وعدم المشاركة إلى النشاط الاجتماعي وصقل الشخصية وتنمية إحساسه بالفرح.

وتعمل مديرية التربية والتعليم في درعا على تعزيز البيئة التعليمية والأنشطة الإبداعية من خلال عدة خطوات أبرزها، دعم التعليم المهني والأنشطة الإبداعية ومبادرات الذكاء الاصطناعي والدعم النفسي الإبداعي.

