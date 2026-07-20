هيئة الطاقة الذرية تنظم دورة تدريبية في السلامة الكيميائية وإدارة النفايات

دمشق-سانا



أعلنت هيئة الطاقة الذرية السورية عن إقامة دورة تدريبية وطنية، بعنوان “السلامة الكيميائية وإدارة النفايات الكيميائية”، وذلك في مقر الهيئة بدمشق.



وذكرت الهيئة، اليوم الإثنين، أن الدورة تهدف إلى تحقيق السلامة والأمن داخل المخابر والمعامل، ونشر ثقافة السلامة والأمن الكيميائي وطنياً، والمحافظة على البيئة وتطبيق مبادئ الكيمياء الخضراء.



وأشارت الهيئة إلى أن الفئات المستهدفة من الدورة التي ستعقد بين الثاني وحتى السادس من شهر آب القادم، هم أعضاء هيئة البحث العلمي والهيئة الفنية والمخبرية، ومسؤولو السلامة في المخابر البحثية والتعليمية والتحليلية والصناعية في القطاعين العام والخاص.



وتأتي هذه الدورة في إطار جهود الهيئة لتعزيز معايير السلامة والأمن الكيميائي في المخابر والمنشآت البحثية والتعليمية والصناعية، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية في مجال التعامل الآمن مع المواد الكيميائية وإدارة نفاياتها، بما يسهم في الحد من المخاطر المهنية والبيئية، وتعزيز الالتزام بالممارسات والمعايير العلمية الحديثة، ونشر ثقافة الكيمياء الخضراء والتنمية المستدامة.

