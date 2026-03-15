كليات ومعاهد جامعة حمص تستقبل طلابها مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني

حمص-سانا

اتخذت كليات ومعاهد جامعة حمص اليوم الأحد، إجراءات تنظيمية وخدمية لتأمين سير العملية التعليمية، مع بدء الفصل الدراسي الثاني، واستئناف المحاضرات، وفق البرامج المحددة.

وأكد رئيس جامعة حمص الدكتور طارق حسام الدين في تصريح لـ سانا، جاهزية الجامعة لبدء الفصل الدراسي الثاني بعد استكمال التحضيرات اللوجستية والأكاديمية، بما في ذلك تنظيم جداول الدوام، وتوزيع القاعات والمدرجات وإجراء أعمال الصيانة اللازمة للتجهيزات التعليمية والمخبرية، لضمان بيئة دراسية مستقرة، تستوعب الأعداد الكبيرة من الطلاب.

وبيّن حسام الدين أن عدد الطلاب المسجلين في الجامعة يبلغ 78623 طالباً في التعليم العام والموازي، و12705 طلاب في التعليم المفتوح، إضافة إلى 2310 طلاب في المعاهد التقانية، مؤكداً العمل على تذليل الصعوبات أمام الطلبة، وتأمين متطلبات العملية التعليمية.

بدورهم أعرب عدد من الطلاب عن ارتياحهم لبدء الفصل الدراسي الجديد، مؤكدين أهمية العودة إلى القاعات الدراسية ومتابعة المحاضرات، والاستفادة من الإمكانات التعليمية المتاحة في الجامعة.

وتضم جامعة حمص عدداً من الكليات النظرية والعلمية والمعاهد التقانية، وتستقبل سنوياً عشرات آلاف الطلاب من مختلف المحافظات، وتعمل على تطوير برامجها التعليمية، وتحديث البنية التحتية بما ينسجم مع متطلبات العملية التعليمية.