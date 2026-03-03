مجلس التعليم العالي يوافق على إطلاق ثلاث مسابقات ويقر نظام الساعات المعتمدة في معادلة الشهادات

دمشق-سانا

وافق مجلس التعليم العالي في جلسته الدورية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي على إطلاق ثلاث مسابقات خلال الفترة القادمة، بهدف تعزيز استقرار الجامعات السورية، وترسيخ معايير الكفاءة والجدارة، وزيادة نسبة أستاذ إلى طالب، إضافة إلى إقرار نظام الساعات المعتمدة في معادلة الشهادات، وذلك في إطار تطوير منظومة التعليم العالي في سوريا.

وتشمل المسابقات، وفق بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تلقت سانا نسخة منه اليوم الثلاثاء:

أولاً: مسابقة أعضاء الهيئة التدريسية، حيث يجري حالياً استكمال مراحل الإعداد والتحضير لإطلاق مفاضلة أعضاء الهيئة التدريسية، والتي ستكون مركزية بالكامل، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز الشفافية، وضبط الإجراءات، وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، كما يتم حالياً حصر وتحديد الاحتياجات الفعلية من مختلف الجامعات، على أن يتم الإعلان عن المسابقة مركزياً من قبل وزارة التعليم العالي في الفترة القريبة القادمة، وفق المعايير الأكاديمية المعتمدة.

ثانياً: مسابقة أعضاء الهيئة الفنية، على أن يتم الإعلان عنها من قبل كل جامعة على حدة، وفق احتياجاتها الفعلية، وبما ينسجم مع الضوابط الناظمة لشؤون العاملين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ثالثاً: مسابقة المعيدين، وتم التأكيد على الجامعات استكمال إجراءات التحضير لمسابقة المعيدين بصورة عاجلة، تمهيداً للإعلان عنها أصولاً من قبل كل جامعة بشكل مستقل، وبما يسهم في استقطاب الخريجين المتفوقين وتأهيلهم للانخراط في المسار الأكاديمي والبحثي.

وأكدت الوزارة أن جميع هذه المسابقات سيتم إطلاقها خلال الفترة القليلة القادمة وفق الأطر النظامية المعتمدة، وبما يحقق العدالة، ويضمن اختيار الكفاءات العلمية القادرة على الإسهام الفاعل في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشارت الوزارة إلى أهمية المسابقات في تعزيز جودة التعليم الجامعي واستدامة العملية الأكاديمية، بما يرسخ الثقة بالمؤسسات الجامعية ويعزز قدرتها على أداء رسالتها الوطنية والعلمية، انطلاقاً من الرؤية الإصلاحية الرامية إلى تحديث آليات التعيين، وتطوير البيئة الأكاديمية، بما ينسجم مع المعايير الوطنية ويواكب التطورات العلمية، خدمةً للجامعات السورية وكوادرها والطلبة.

إقرار نظام الساعات المعتمدة كأساس لتعادل الشهادات

وقرر مجلس التعليم العالي اعتماد نظام الساعات المعتمدة كأساس في إجراءات تعادل الشهادات، وذلك في إطار تطوير آليات معادلة الشهادات والارتقاء بها بما يحقق العدالة الأكاديمية، ويواكب المعايير المعتمدة في أنظمة التعليم الحديثة.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق قدر أكبر من الدقة والإنصاف في تقييم المقررات الدراسية، والحدّ ما أمكن من تحميل الطلبة مواد استدراكية إضافية، وذلك استناداً إلى المقارنة الموضوعية بين الساعات والمحتوى العلمي الفعلي للمقررات.

كما يأتي هذا القرار، وفق الوزارة، في إطار تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء الأكاديمية غير المبررة عن الطلبة، مع الحفاظ الكامل على جودة المخرجات التعليمية والمعايير الوطنية المعتمدة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الآليات التنفيذية والتفصيلية لقرارات مجلس التعليم العالي عبر معرفات الوزارة الرسمية.

وكان مجلس التعليم العالي عقد جلسته الدورية يوم الأحد الماضي، وناقش عدداً من القضايا التي تمس احتياجات الطلاب وتطلعاتهم، وسبل تطوير البيئة التعليمية، إلى جانب تعزيز الدعم الأكاديمي والمهني بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم العالي في سوريا.