جامعة دمشق تعلن بدء التسجيل لطلاب التعليم المفتوح المستجدين حتى الـ10 من آذار

دمشق-سانا

أعلنت جامعة دمشق بدء التسجيل للطلاب المستجدين المقبولين في مفاضلة التعليم المفتوح والمقبولين في مفاضلة المعاهد عن الفصل الأول من العام الدراسي 2025-2026، وذلك لغاية العاشر من شهر آذار المقبل.

ودعت الجامعة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم الخميس، الطلاب إلى التقيد بإعلان التسجيل وقراءة التعليمات المحددة بدقة قبل البدء بعملية التسجيل، وملء استمارة التسجيل في خانة إدخال البيانات بالمعلومات المطلوبة كاملةً دون أي أخطاء أو نقص، مع التأكيد على أنَّه لن يتم استلام أي استمارة فيها نقص بمعلومات الطالب.

وأكدت أن اختيار المقررات يكون بشكل قطعي غير قابل للتعديل أو الإضافة، ولن يُسمح بتقديم أي طلب لإضافة أو تعديل أي مقرر تم تسجيله، كما تتم طباعة الاستمارة أربع نسخ ورقية.

وأوضحت أن ملف الاستمارة يُرسل “ملف إكسل” بعد ملئها بالمعلومات المطلوبة إلى عنوان البريد الإلكتروني المخصص لكل برنامج والمثبت في موقع التعليم المفتوح، على أن يكون موضوع البريد الإلكتروني، الرقم الامتحاني للطالب، مؤكدةً أنَّه لا يُعد الطالب مسجلاً في حال لم يُرسل ملف الاستمارة إلى العنوان المخصص، ولن يتم استلام النسخة الورقية إلا بعد التأكد من وصول الملف عبر البريد الإلكتروني.

وأشارت الجامعة إلى أن النسخة الورقية من استمارة التسجيل تُسلَّم إلى النافذة الواحدة في مركز التعليم المفتوح بجامعة دمشق جانب كلية الحقوق أو في الكلية المعنية، أو تُرسل النسخ الورقية مع إشعار الدفع عبر السورية للبريد إلى العنوان المحدد، لافتة إلى أنه سيتم إعلام الطلاب لاحقاً بموعد تسديد الرسوم عبر التطبيق المخصص لذلك، مشددةً على ضرورة التقيد التام بفترة التسجيل المعلنة، إذ لا يوجد متسع من الوقت للتمديد أبداً.

ويضم نظام التعليم المفتوح في جامعة دمشق برامج الدراسات القانونية والدراسات الدولية والدبلوماسية والترجمة والإعلام والمحاسبة وإدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة ورياض الأطفال ودبلوم التأهيل التربوي.

يذكر أن نظام التعليم المفتوح في الجامعات السورية تأسس وفقاً للمرسوم رقم 383 لعام 2001، ويهدف إلى إتاحة التعليم المستمر للطلاب والعاملين الذين يرغبون في رفع مستواهم العلمي والثقافي، وتوفير فرصة مميزة للتعليم لمن لا تستوعبهم الدراسة النظامية.