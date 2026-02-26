وزير التربية السوري يبحث مع القائم بأعمال السفارة الألمانية تعزيز التعاون في التعليم المهني

دمشق-سانا

بحث وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو مع القائم بأعمال السفارة الألمانية في سوريا آنا شتيغه، سبل تعزيز التعاون التربوي بين البلدين، مع التركيز على تطوير التعليم المهني، ورفع كفاءته بما يواكب متطلبات سوق العمل.

وناقش الجانبان خلال لقاء في مبنى الوزارة بدمشق اليوم الخميس، آليات الارتقاء بمنظومة التعليم المهني، عبر تزويد الطلاب بمهارات متقدمة تتناسب مع احتياجات العصر، بما يسهم في تحسين فرصهم في سوق العمل المحلي والدولي، كما تم بحث إمكانية افتتاح مدارس دولية خاصة ألمانية في سوريا، بهدف توسيع آفاق التعاون الثقافي والتعليمي، وتوفير فرص تعليمية نوعية.

وأكد الوزير تركو أن التعليم المهني يشكل أولوية في خطط الوزارة، باعتباره ركيزة أساسية في عملية التنمية، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال.

من جانبها، أشادت شتيغه بالتقدم الذي حققته سوريا في تطوير قطاع التعليم، مؤكدةً استعداد بلادها لتعزيز التعاون المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.

ويندرج هذا اللقاء في إطار التواصل المستمر بين الجانبين لتعزيز التعاون التربوي، بما يدعم تطوير العملية التعليمية، وتوسيع مجالات الشراكة الثنائية.

