بدء تجهيز 100 ألف كتاب مدرسي لإرسالها إلى الحسكة ضمن خطة وزارة التربية

دمشق-سانا

بدأت المؤسسة العامة للطباعة في سوريا اليوم الثلاثاء، تجهيز 100 ألف كتاب مدرسي لإرسالها إلى مديرية التربية والتعليم في محافظة الحسكة، وذلك في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لتلبية احتياجات المدارس في مختلف المحافظات.

وفي تصريح لمراسلة سانا، أكد رئيس دائرة الإعلام في وزارة التربية والتعليم، حمزة حورية، أن هذه الشحنات تعد جزءاً من استراتيجية الوزارة المستمرة لتأهيل المدارس في مختلف المناطق، وتوفير الكتب المدرسية للمناطق التي تحتاجها.

وأوضح حورية أنه سيتم أيضاً تجهيز شحنات إضافية لمدارس محافظة الرقة في مرحلة لاحقة، مع الحرص على توزيع المطبوعات بشكل تدريجي لضمان تغطية احتياجات المحافظتين.

يذكر أن وزارة التربية اتخذت حزمة من الإجراءات العملية والعاجلة لمعالجة الواقع التربوي القائم في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، من خلال تقييم واقع الأبنية المدرسية، وتوفير متطلبات السلامة والحراسة لهذه الأبنية، وحصر الاحتياجات من الكوادر التعليمية والإدارية، وتوفير الكتب المدرسية والوسائل التعليمية، إضافة إلى تحديد أولويات الترميم والصيانة والتجهيزات التربوية اللازمة.

