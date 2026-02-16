رئيس فرع جامعة دمشق في درعا والمحافظ يطلعان على سير العملية الامتحانية

درعا-سانا

اطّلع رئيس فرع جامعة دمشق في محافظة درعا الدكتور مصطفى صائم الدهر، ومحافظ درعا أنور الزعبي، خلال جولة ميدانية اليوم الإثنين، على سير العملية الامتحانية في عدد من الكليات، ومتابعة جهود الكادرين التعليمي والإداري لضمان توفير أفضل الظروف للطلاب رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها فرع الجامعة.

وأوضح صائم الدهر في تصريح لمراسل سانا، أن الجولة الميدانية شملت فرع الجامعة، وعدداً من قاعات الامتحانات للاطلاع على سير العملية الامتحانية في عدة كليات، مشيراً إلى أن الأمور تسير بشكل جيد بفضل الجهود الكبيرة لكادر وموظفي الجامعة.

بدوره، أشار عضو المكتب التنفيذي لقطاع التعليم العالي في المحافظة محمد قطيفان إلى حجم المعاناة التي يواجهها فرع الجامعة نتيجة الدمار الكامل الذي لحق ببنيته التحتية، ما اضطر الإدارة إلى استعارة مبانٍ من المؤسسات الخدمية لضمان استمرار العملية التعليمية.

ولفت إلى العمل المستمر لمعالجة العوائق وحل المشكلات، مع متابعة دقيقة لسير الامتحانات في جميع الكليات والفروع، وصولاً إلى وضع حلول شاملة لجميع الإشكالات قريباً.

ويواجه فرع جامعة دمشق في درعا منذ سنوات تحديات كبيرة نتيجة تدمير مبانيه ومرافقه، الأمر الذي فرض اللجوء إلى مبانٍ بديلة لتأمين احتياجات الطلاب والكادر الأكاديمي، وتأتي الجولة الحالية في إطار متابعة سير الامتحانات، وتوفير أفضل الظروف الممكنة للطلاب رغم ضيق المساحات والتحديات اللوجستية، مع السعي لإيجاد حلول عاجلة ومستدامة للمشكلات القائمة.