عيادات طب الأسنان المجانية في جامعة اللاذقية تخدم 20 ألف مريض سنوياً وتواجه تحديات التجهيزات

اللاذقية-سانا

تقدّم العيادات المجانية في كلية طب الأسنان بجامعة اللاذقية خدمات علاجية متنوعة لنحو عشرين ألف مريض سنوياً، إلى جانب توفير مستوى تدريبي متقدم يخرّج أطباء أسنان مؤهلين بخبرة سريرية متميزة.

وأوضح الدكتور محمد أبو شنب، النائب الإداري في الكلية، خلال تصريح لمراسل سانا أن هذه العيادات تمثل حلقة وصل بين الاحتياجات المجتمعية والتدريب الطبي المتخصص، حيث تستقبل المرضى من مختلف الشرائح وتقدّم ما يقارب 80 ألف خدمة علاجية عبر أقسامها المتعددة.

وأشار أبو شنب إلى أن العيادات تواجه تحديات بارزة، أبرزها نقص التجهيزات الأساسية، إذ توجد أربع عيادات غير مجهزة، إضافة إلى النقص الكبير في الكراسي السنية والمعدات اللازمة للتشغيل، فضلاً عن صعوبة تأمين المواد الاستهلاكية، وطالب بضرورة التعامل مع هذه العيادات كقطاع خدمي علاجي مستقل، يخضع لآليات توريد مشابهة للمستشفيات والمستوصفات، وخصوصاً فيما يتعلق بعمليات التعقيم المركزي والمعايير الصحية المطلوبة.

من جانبه، أوضح الدكتور حسين خضرة، المعيد في الكلية واختصاصي مداواة لبية، أن الخدمات المقدمة تشمل علاجات شاملة تغطي جميع الفئات العمرية، بدءاً من الأطفال حتى كبار السن، وتشمل طب أسنان الأطفال، والعلاجات التحفظية واللبيّة، والتعويضات السنية بأنواعها، إضافة إلى جراحة الفم والأسنان بمختلف اختصاصاتها.

بدورها، أكدت الدكتورة صفا بشير إدريس، اختصاصية مداواة لبية في سنتها الثانية، أن الكثافة العددية وتنوع الحالات يمنحان المتدربين والأطباء المقيمين خبرة سريرية استثنائية، إذ يتعاملون مع حالات قد لا يواجهونها في العيادات الخاصة، ما يرفع من مستوى مهاراتهم وجودة خدماتهم المستقبلية.

وتُعد العيادات المجانية في كلية طب الأسنان، والتي تأسست عام 1988، نموذجاً مهماً يجمع بين تقديم العلاج المجاني للمجتمع وتوفير تدريب سريري متقدم، الأمر الذي يستوجب دعمها لتجاوز تحديات نقص التجهيزات وضمان استمرارية دورها الحيوي.