الجامعة الافتراضية السورية تحذر من التعامل مع جهات غير رسمية في إجراءات تسجيل المفاضلة

دمشق-سانا

حذرت الجامعة الافتراضية السورية من التعامل مع أي شخص أو مكتبة أو جهة خارجية بقصد تقديم المساعدة في تسجيل الطلاب على المفاضلة، أو في إنجاز أي إجراء يخص الجامعة.

وأكدت الجامعة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم، أن أي تصرف من هذا النوع يُعدّ مخالفة صريحة وجسيمة للأنظمة والتعليمات النافذة، ويُعرّض كلّاً من الطالب والطرف المتدخل إلى مساءلة إجراءات قانونية، إضافة إلى إلغاء تسجيل الطالب في المفاضلة بشكل نهائي.

وشددت الجامعة على أن جميع الإجراءات الأكاديمية والإدارية تتم حصراً عبر المنصة الإلكترونية الرسمية للجامعة، والتي تم شرحها بشكل مفصّل من خلال أدلة الطالب المتاحة على موقع الجامعة، ومجموعة الشروحات والفيديوهات التعليمية المخصّصة لكل خطوة تتطلب التوضيح.

ودعت الجامعة جميع الطلاب إلى التقيد التام بالتعليمات، وعدم اللجوء لأي جهة غير رسمية، حفاظاً على حقوقهم، وضماناً لسير الإجراءات وفق الأصول المعتمدة.

وكانت الجامعة الافتراضية السورية أعلنت أمس بدء التسجيل الإلكتروني للطلاب الجدد على مفاضلة الفصل الدراسي خريف 2025 (F25) في جميع برامج الإجازات الجامعية والمعاهد التقانية، إضافة إلى برامج الماجستير ودبلوم التأهيل التربوي، ويستمر التسجيل حتى يوم الأحد 21-12-2025.

والجامعة الافتراضية السورية جامعة حكومية معتمدة أُسّست عام 2002، ‏وتضم عدة اختصاصات، الهندسة المعلوماتية والإعلام وتقانة المعلومات ‏والاتصالات والحقوق والاقتصاد والعلوم الإدارية، وتهدف إلى تلبية الاحتياجات الوطنية والعربية للعلم والتقانة وتأهيل الموارد البشرية، وتطوير تقانات التعلم الإلكتروني وترسيخه واستثماره في المجال الأكاديمي والمهني.