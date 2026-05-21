مباحثات سورية بريطانية لتطوير الشراكات بين جامعات البلدين

لندن-سانا

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي مع مسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية سبل تطوير التعاون الأكاديمي والبحثي بين سوريا وبريطانيا، وتعزيز الشراكات بين الجامعات في البلدين.

وناقش الجانبان، خلال لقاء عُقد أمس في مقر الخارجية البريطانية بلندن، مجالات التعاون في بناء القدرات الجامعية والبحث العلمي والحوكمة والتعليم في مرحلة ما بعد النزاعات، مؤكدين أهمية التعليم العالي في دعم الاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة في سوريا.

ربط الجامعات السورية بالمحيط الأكاديمي الدولي

وأكد الوزير الحلبي تطلع سوريا إلى بناء شراكة جديدة مع الجانب البريطاني تقوم على تمكين المؤسسات التعليمية وربط الجامعات السورية بالمحيط الأكاديمي الدولي، مشيراً إلى وجود مجالات واسعة للتعاون البحثي، منها الدراسات الجينية، وآثار الحروب والنزاعات، وتداعيات الحرب الكيميائية، والسلم الأهلي، ومكافحة الخطاب الطائفي، وإعادة الثقة المجتمعية، ومعالجة هجرة الكفاءات.

وشدد الوزير الحلبي على أن الاستثمار في التعليم العالي يمثل أداة لتعزيز الاستقرار والحد من التطرف، لافتاً إلى أهمية التعاون الأكاديمي في دعم الحوار المجتمعي والمشاركة المدنية، مع إعطاء أولوية لقطاعات الصحة العامة والأمن الغذائي وإعادة الإعمار والعدالة الانتقالية وأمن المياه والتحول الرقمي والاعتماد الأكاديمي، إضافة إلى تطوير تعليم اللغة الإنكليزية وبناء كوادر متخصصة.

وأشار إلى إمكانية إعداد خارطة طريق مشتركة وتشكيل لجنة تواصل دائمة بين الجانبين، مع دراسة إنشاء جامعة بريطانية في سوريا، مؤكداً تطلع دمشق إلى تعاون مستدام وطويل الأمد مع الجانب البريطاني.

اهتمام بريطاني بالتعليم العالي في سوريا

من جهته، أوضح المدير السياسي لشؤون سوريا واليمن والعراق في الخارجية البريطانية ديفيد هانت أن اللقاء يهدف إلى الانتقال نحو خطوات عملية لسد الفجوات القائمة عبر بناء شراكات بين الجامعات السورية والبريطانية، مؤكداً اهتمام لندن بدعم استقرار سوريا وتطوير برامج التعليم العالي فيها.

وبيّن هانت أنه سيتم استقبال 29 طالباً سورياً جديداً العام المقبل ضمن برنامج منح “تشيفنينغ”، إضافة إلى العمل على تطوير برامج ومنح أكاديمية أخرى.

وأكد أن المحاور التي طرحها الوزير الحلبي تشكل أساساً واضحاً للتعاون المستقبلي، مع أهمية استمرار التواصل وتحويل الأفكار المطروحة إلى خطوات عملية خلال الفترة المقبلة.

بدوره، أشار أستاذ العلاقات الدولية في جامعة يورك إلى خبرة الجامعة في برامج إعادة بناء الدول الخارجة من النزاعات، لافتاً إلى وجود طلاب سوريين متميزين ضمن البرامج التي يشرف عليها، إضافة إلى خبرة الجامعة في دعم الأكاديميين العاملين في بيئات النزاع.

كما استعرض تجربة شبكة “Peace Lab Network”، التي تضم جامعات من الولايات المتحدة وجنوب آسيا، وتهدف إلى بناء القدرات التعليمية والبحثية في الدول الخارجة من النزاعات وتعزيز الاستقرار فيها.

وأكد علي نعمة من المكتب الثقافي في القنصلية البريطانية ببيروت استمرار العمل على توسيع برنامج منح “تشيفنينغ”، وتعزيز الشراكات مع الجهات والمنظمات الداعمة، ومنها منظمة “جسور”.

شارك في اللقاء من الجانب السوري معاونة وزير التعليم عبير قدسي، ومن الجانب البريطاني، مسؤولة الملف الإنساني في الخارجية البريطانية نتاشا.