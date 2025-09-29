التعليم العالي تمدد فترة التسجيل للطلاب المنقطعين بسبب الثورة

دمشق-سانا

مددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فترة التسجيل للطلاب المنقطعين بسبب الثورة والمتقدمين بطلباتهم ضمن المدد المحددة وتقدموا إلى امتحانات العام الدراسي 2025-2024 بشكل شرطي لغاية 30-10-2025.

كما مددت الوزارة في تعميمها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم فترة تقديم الطلبات للطلاب المنقطعين الذين لم يتقدموا بطلبات الانقطاع خلال المواعيد المحددة بالتعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم رقم 95 لعام 2025 الخاص بالطلاب المنقطعين بسبب الثورة، والتي انتهت بتاريخ 15-9-2025، لغاية يوم الخميس 25-12-2025.

ويقضي المرسوم رقم 95 لعام 2025 الصادر منذ ثلاثة أشهر بالسماح لطلاب المرحلة الجامعية الأولى، والدراسات العليا، المنقطعين بسبب الثورة منذ العام الدراسي 2010-2011 م حتى تاريخه، بالتقدم بطلبات العودة إلى قيدهم السابق في الجامعات العامة والخاصة.

وحسب المرسوم تعد فترات انقطاع الطالب إيقاف تسجيل، ولا تحسب من مدد الإيقاف المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ويسوى وضع الطالب على هذا الأساس.