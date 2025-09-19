الجزائر تقدم 40 منحة جامعية للطلاب السوريين في إطار التعاون الثقافي المشترك

WSS0073 Copy الجزائر تقدم 40 منحة جامعية للطلاب السوريين في إطار التعاون الثقافي المشترك

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن توافر 40 منحة دراسية مقدمة من حكومة الجزائر للمرحلة الجامعية الأولى، مخصصة للطلاب السوريين الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة لدورتي عامي 2024 و2025، وذلك للعام الدراسي 2025/2026.

ووفقاً لما ورد في إعلان الوزارة، تتوزع المنح على 20 منحة للفرع العلمي، منها 10 لدراسة الطب البشري، و20 منحة للفرع الأدبي في اختصاصات متنوعة ضمن الجامعات الجزائرية، على أن تُقدّم الطلبات اعتباراً من الأحد الـ 21 من أيلول وحتى نهاية دوام الثلاثاء الـ 30 من أيلول، في مديرية العلاقات الثقافية بالوزارة – الطابق الخامس، مرفقة بجميع الوثائق المطلوبة.

وأكدت الوزارة أن الطلبات غير المستوفية للوثائق لن تُقبل، مشيرة إلى إمكانية الاطلاع على التفاصيل عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال الاتصال بالأرقام الداخلية المخصصة (2520، 2522، 2516) على الرقم 2129860.

كما أوضحت أن الطلاب الذين لم تُدرج أسماؤهم ضمن قوائم الناجحين الأصلاء أو الاحتياط يحق لهم استرجاع أوراقهم الثبوتية خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور النتائج.

وتأتي هذه المنح في إطار التعاون الثقافي والتعليمي المستمر بين سوريا والجزائر، الذي يهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات الأكاديمية وتوفير فرص تعليمية نوعية للطلاب السوريين في الجامعات الجزائرية، سواء على مستوى المرحلة الجامعية الأولى أو الدراسات العليا.

