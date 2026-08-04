صندوق دعم الإنتاج الزراعي يتحمل 30 ليرة من سعر شراء الكيلوغرام من ‏القطن

دمشق-سانا ‏

أعلنت وزارة الزراعة أن صندوق دعم الإنتاج الزراعي في الوزارة ‏سيتحمل مبلغ 30 ليرة سورية من سعر شراء الكيلوغرام الواحد من ‏محصول القطن المحبوب لموسم 2025.‏

وأشارت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء أن المؤسسة العامة ‏لحلج وتسويق الأقطان بوزارة الاقتصاد والصناعة ستقوم بدفع مبلغ 55 ليرة ‏سورية عن كل كيلوغرام، ليصل إجمالي سعر الشراء إلى 85 ليرة سورية ‏للكيلوغرام الواحد.‏

وبينت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار دعم تسويق محصول القطن ‏وتأمين استلام الإنتاج من المزارعين وفق الأسعار المعتمدة لموسم عام ‌‏2025. ‏

ويهدف صندوق دعم الإنتاج الزراعي، إلى تمويل وتنفيذ السياسات الزراعية ‏الحكومية وتقديم الدعم لمستلزمات الإنتاج والمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق ‏الأمن الغذائي والكفاءة الاقتصادية للعملية الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية ‏للإنتاج الزراعي.‏