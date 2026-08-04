صندوق دعم الإنتاج الزراعي يتحمل 30 ليرة من سعر شراء الكيلوغرام من ‏القطن

دمشق-سانا
أعلنت وزارة الزراعة أن صندوق دعم الإنتاج الزراعي في الوزارة سيتحمل مبلغ 30 ليرة سورية من سعر شراء الكيلوغرام الواحد من محصول القطن المحبوب لموسم 2025.
وأشارت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء أن المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان بوزارة الاقتصاد والصناعة ستقوم بدفع مبلغ 55 ليرة سورية عن كل كيلوغرام، ليصل إجمالي سعر الشراء إلى 85 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد.
وبينت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار دعم تسويق محصول القطن وتأمين استلام الإنتاج من المزارعين وفق الأسعار المعتمدة لموسم عام 2025.
ويهدف صندوق دعم الإنتاج الزراعي، إلى تمويل وتنفيذ السياسات الزراعية الحكومية وتقديم الدعم لمستلزمات الإنتاج والمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي والكفاءة الاقتصادية للعملية الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي.