الذهب عيار 21 يرتفع 50 ليرة في السوق ‏المحلية‎ ‎

دمشق-سانا
ارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية بمقدار 50 ليرة سورية، مقارنةً بالسعر الذي كان قد سجله صباح اليوم.
ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 15950 ليرة سورية للمبيع، و15650 ليرة للشراء.
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 13750 ليرة سورية للمبيع، و13450 ليرة للشراء، في حين بلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4373 دولاراً.
وقد شكلت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، في الـ 12 من شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.