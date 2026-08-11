الذهب عيار 21 يرتفع 50 ليرة في السوق ‏المحلية‎ ‎

photo 2026 08 11 15 18 27 الذهب عيار 21 يرتفع 50 ليرة في السوق ‏المحلية‎ ‎


  دمشق-سانا
  
ارتفع سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق ‏المحلية بمقدار 50 ليرة سورية، ‏مقارنةً بالسعر ‏الذي كان قد سجله صباح اليوم‎.‎
  
ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة ‏المعادن الثمينة، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بلغ ‏سعر غرام الذهب ‏عيار 21 قيراطاً 15950 ليرة سورية للمبيع، ‏و15650 ليرة ‏للشراء‎.‎
  
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 13750 ‏ليرة سورية للمبيع، و13450 ‏ليرة للشراء، في حين بلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4373 ‏دولاراً. ‎
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وقد شكلت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في ‏سوريا، في الـ 12 من شباط 2025، بهدف تنظيم ‏قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز ‏دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي ‏مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية ‏تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.

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