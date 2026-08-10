سلام يؤكد ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين لبنان وسوريا

بيروت-سانا

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال اللبناني – السوري، وتطويره ليكون إطاراً فاعلاً لتعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة وتسهيل حركة الصادرات اللبنانية والترانزيت عبر سوريا.

وقال سلام خلال استقباله اليوم الإثنين رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، ورئيس مجلس الأعمال اللبناني – السوري خليل العرب، ووفداً من أعضاء المجلس، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط: “إن تعزيز التعاون في مجالي النقل والطاقة من شأنه أن يفتح فرصاً جديدة أمام القطاع الخاص، وينعكس إيجاباً على اقتصاد البلدين”.

ووفق ما نشره موقع رئاسة الوزراء اللبناني على “إكس”، جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين لبنان وسوريا، ومعالجة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص وتذليل العقبات أمام تطوير التعاون بين البلدين.

وقدم شقير إلى سلام كتاباً يتضمن مجموعة من الإجراءات والخطوات التي يرى مجلس الأعمال اللبناني – السوري أنها تشكل أولويات لدفع مسار التعاون الاقتصادي الثنائي، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار بما يخدم مصالح البلدين.

ويأتي ذلك في إطار جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين لبنان وسوريا، ولا سيما في مجالات التجارة والنقل والترانزيت والطاقة، والاستفادة من فرص التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وكان مجلس الأعمال اللبناني – السوري بحث خلال اجتماع موسع في بيروت في الثالث من الشهر الحالي نتائج زيارة الوفد الاقتصادي اللبناني إلى دمشق، واتفق على إطلاق خطوات عملية تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية، وتوسيع مجالات التعاون والاستثمار بين البلدين.