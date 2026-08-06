السورية للبترول تبحث مع وفد سعودي آفاق التعاون في قطاع النفط والغاز

دمشق – سانا
بحث الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي مع وفد من وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية، ضم ممثلين عن عدد من كبرى الشركات السعودية العاملة في قطاع الطاقة، آفاق التعاون المشترك في قطاعي النفط والغاز.
وذكرت الشركة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أنه تم خلال اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، وبحث مجالات التعاون، إلى جانب تبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في دعم مشاريع تطوير قطاع الطاقة وتعزيز فرص الاستثمار في سوريا.
وكان قبلاوي والرئيس التنفيذي لشركة “HKN ENERGEY” الأمريكية مارك رولينز صرحا، يوم أمس في مؤتمر صحفي مشترك عقداه في حقول الرميلان بمحافظة الحسكة، عن خططٍ لتطوير الإنتاج باستخدام التقنيات الحديثة والبرنامج الزمني المستهدف، لرفع إنتاج الحقول تدريجياً إلى نحو 200 ألف برميل يومياً.