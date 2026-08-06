السورية للبترول تبحث مع وفد سعودي آفاق التعاون في قطاع النفط والغاز

دمشق – سانا‏

بحث الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي مع وفد من وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية، ضم ‏ممثلين عن عدد من كبرى الشركات السعودية العاملة في قطاع الطاقة، آفاق التعاون المشترك في قطاعي النفط والغاز.‏

وذكرت الشركة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أنه تم خلال اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، وبحث ‏مجالات التعاون، إلى جانب تبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في دعم مشاريع ‏تطوير قطاع الطاقة وتعزيز فرص الاستثمار في سوريا.‏

وكان قبلاوي والرئيس التنفيذي لشركة “‏HKN ENERGEY‏” الأمريكية مارك رولينز صرحا، يوم أمس في مؤتمر صحفي ‏مشترك عقداه في حقول الرميلان بمحافظة الحسكة، عن خططٍ لتطوير الإنتاج باستخدام التقنيات الحديثة والبرنامج الزمني ‏المستهدف، لرفع إنتاج الحقول تدريجياً إلى نحو 200 ألف برميل يومياً.‏