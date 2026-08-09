المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأحد الـ9 من آب 2026

دمشق:

1 – دورة تدريبية في الحساب الذهني، تقدمها الأستاذتان صنوة الزهراء شبيب وأسماء المدني، في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 3:00 عصراً.

2 – دورة تدريبية بعنوان (كيف تصبح متطوعاً فعالاً؟)، تقدمها الآنسة مرام شريفة، في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

3 – ورشة صحية نفسية بعنوان (الطبيب الصامت.. شفاء يبدأ كل ليلة، الأفكار الشائعة الخاطئة عن النوم) يقدمها الباحث عمر عصيدة في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 5:00 عصراً.

4 – محاضرة بعنوان (ملامح من بيان العربية وجمالها)، يقدمها الأستاذ الدكتور محمد حسان الطيان، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

5 – عرض أفلام ” خلي بالك من نفسك، الجواهرجي، سبايدرمان.. يوم جديد تماماً”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 1:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 11:00 مساءً.

ريف دمشق:

1 – ندوة توعوية بعنوان (حليب الأم الهدية الأولى لطفلك)، تقدمها الممرضتان هدى الحاجي وآمنة غربي، في المركز الثقافي بقارة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – ورشة قراءة للأطفال بعنوان (القراءة بوابة الإبداع)، تقيمها المدربة شريفة هارون، في قصر الثقافة بدوما، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

3 – أمسية شعرية بعنوان (قنديل شعري)، يشارك فيها الشعراء صفية الدغيم ولميس الرحبي ورنا الصدقة، في المركز الثقافي العربي بالنبك، الساعة الـ 6:00 مساءً.

4 – جلسة حوارية بعنوان (الأمثال الشعبية)، يقدمها فريق “قطنا دار السلام”، في قاعة محاضرات المركز الثقافي بقطنا، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حمص:

1 – محاضرة أدبية بعنوان (أدب وشعر جبران خليل جبران)، يقدمها الأستاذ حسان سعد الدين، في النافذة الثقافية بشين، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – إطلاق نادي القرّاء للأطفال واليافعين ضمن فعاليات أسبوع الشعر والفنون الأدبية، في قاعة عبد المعين الملوحي بالمركز الثقافي بحمص، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

3 – ملتقى فكري بعنوان (التربية وبناء الجيل الواعي)، يقدمه محمد ديب عباس، ومحمود الدالاتي، وحسان شمسي باشا، وعبد الجواد حمام، ويحاورهم فيه عبد الحسيب الكندي، في قصر الثقافة بحمص، الساعة الـ 5:30 عصراً.

4 – لقاءات تراثية بعنوان (حين تُغنى الذاكرة… يحضر الوطن)، تقدمها مؤسسة بيتي للتنمية، في شارع الأذن بحي الحميدية بحمص، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حماة:

1 – أصبوحة قصصية بعنوان “النص بين النقد والإبداع”، تقدمها الأديبة جمانا العامود والقاص ياسر أبو عجيب، مع فقرات عزف منفرد على البيانو للشابين عبد الرحمن صديق ونايا معن عيروطة، في صالة المركز الثقافي العربي بمصياف، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – ورشة عمل أدبية بعنوان “ثقافة الابتكار الشعري عند الطفل”، يشرف عليها الأستاذ وضاح سعيد، في صالة المركز الثقافي العربي بسلحب، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

إدلب:

العرض المسرحي “الحضيض”، ضمن عروض مهرجان إدلب الفرعي، في مسرح المركز الثقافي بإدلب، الساعة الـ 6:00 مساءً.

طرطوس:

1 – ورشات تدريبية للأطفال واليافعين في مهارات التواصل والخط العربي ومسابقات ثقافية، يقدمها الأساتذة محمد كوسا وعلي شاليش وميار حسن، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – عرض فيلمي الأطفال المدبلجين إيليو، وفي أحلامك، وفيلم العائلة المدبلج دورا والبحث عن سول دورادو، في سينما كندي طرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والـ 5:15 عصراً، والـ 12:30 ظهراً.

3 – ورشة تفاعلية بعنوان (المخدرات وتأثيرها السلبي، أعراضها النفسية وأضرار التعاطي) بالتعاون مع جمعية تنظيم الأسرة وبمشاركة الأستاذتين رزان خضر وربا منصور، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة 12:00 ظهراً.

4 – ندوة زراعية مسرحية بعنوان (اسمعوا نصيحتنا من ندوتنا)، تقدمها فرقة المسرح الزراعي الجوال، في خشبة مسرح قصر الثقافة ببانياس، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

5 – عرض مسرح خيال الظل للأطفال بعنوان “حكاية الأرنب والديك والثعلب”، تقدمه الفنانة رلى أسعد، في قصر الثقافة ببانياس، الساعة الـ 5:00 عصراً.

6 – أمسية شعرية: بمشاركة الشعراء ناهدة شبيب – حسن ابراهيم – راغدة العلي في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة 6:00 مساءً.

7 – حفل غنائي تحييه فرقة “كورال أطفال أرجوان”، في الحديقة المركزية بطرطوس، ضمن فعاليات مهرجان صيف سوريا، الساعة الـ 8:00 مساءً.

اللاذقية:

1- ورشة عمل تفاعلية ضمن فعاليات النادي الصيفي، يقدمها مكتب ثقافة الطفل، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان (المهارات الحياتية التي يحتاجها الشباب لمواجهة المستقبل)، تقدمها الدكتورة عائشة كادونة، في قاعة الأنشطة بدار الثقافة في اللاذقية، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

3 – ملتقى شعري بعنوان (على وتر القصيد)، يشارك فيه الشعراء عماد سقاطي، محمود أمين آغا، زكريا عليو، وحمدي أندرون، في دار الثقافة باللاذقية/ قاعة الأنشطة، الساعة الـ 7:00 مساءً.

حلب:

1 – عرض مسرحي بعنوان “يوتوبيا”، يقدمه المخرج محمد ملقي (عن نص للكاتب عباس الحايك)، في مسرح نقابة الفنانين، الساعة الـ 7:00 مساءً.

2 -عرض أفلام: “خلي بالك من نفسك، سبايدرمان – يوم جديد تماماً، الغرف الخلفية، ولنا في الخيال حب، الجانب الخاطئ من الموت” في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:00 مساءً.

دير الزور:

أمسية شعرية يقدمها الشعراء ناصر التمر، وسلوم عبد الرحمن، وعبد الله العبد، في المركز الثقافي العربي في دير الزور، الساعة الـ 8:00 مساءً.