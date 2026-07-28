مباحثات سورية صينية لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي المشترك

143A1160 مباحثات سورية صينية لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي المشترك

دمشق-سانا

بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى سوريا ‏شي هونغوي، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم فرص التنمية والاستثمار.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء، في مبنى الوزارة بدمشق، أهمية توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية إلى جانب تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم المشاريع التنموية وفتح مجالات جديدة للتعاون بين سوريا والصين خلال المرحلة المقبلة.

وتعمل وزارة الاقتصاد والصناعة على تعزيز التنسيق والتعاون العربي والعالمي، بما يدعم فرص التنمية الاقتصادية في سوريا ومسار التعافي الاقتصادي.

وكان وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار بحث مع القائم بأعمال السفارة المصرية بدمشق محمد الفقي في وقت سابق اليوم، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا ومصر، وآليات تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

143A1157 scaled مباحثات سورية صينية لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي المشترك
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