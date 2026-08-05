الجيولوجيا والطوارئ تبحثان آليات مواجهة المخاطر الطبيعية

دمشق-سانا

بحث مدير عام المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية سراج الحريري والوفد المرافق له مع معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث أحمد اقزيز، وبحضور ممثلين عن المركز الوطني للرصد الزلزالي، سبل تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الجهات المعنية.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع تناول آفاق التعاون وفتح قنوات تنسيق جديدة بين المؤسسة وشؤون الكوارث، بما يخدم المصلحة العامة، كما قدم الحريري استعراضاً شاملاً حول مهام المؤسسة وطبيعة مشروعاتها، بهدف تحديد مجالات التقاطع التي يمكن البناء عليها.

كما تم تبادل الرؤى مع المركز الوطني للرصد الزلزالي لتوحيد الجهود المتعلقة بالسلامة العامة وتقييم المخاطر الطبيعية.

والمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية مؤسسة حكومية تُعنى بالمسح الجيولوجي واستكشاف الموارد المعدنية وإدارة المعلومات الجيولوجية، وتتبع لوزارة الطاقة، وتعد الجهة الفنية الرئيسة المختصة بدراسة الثروات المعدنية والإشراف على استثمارها من الناحية التنظيمية والفنية.