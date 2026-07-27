غرام الذهب عيار 21 يرتفع 100 ليرة جديدة في السوق المحلية ‏

‏دمشق-سانا ‏

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ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية، اليوم الإثنين، بمقدار 100 ليرة سورية جديدة، مقارنة بالسعر المسجل ‏أمس الأحد. ‏

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ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 15350 ليرة سورية جديدة ‏للمبيع، و15050 ليرة للشراء. ‏

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وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 13150 ليرة سورية جديدة للمبيع، و12850 ليرة للشراء، فيما بلغ سعر الأونصة في السوق ‏العالمية 4102 دولار.‏

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وشُكلت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا في الـ12 من شباط عام 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة ‏وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب ‏عبر جمعيات الصاغة في المحافظات. ‏