دمشق-سانا
ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية، اليوم الإثنين، بمقدار 100 ليرة سورية جديدة، مقارنة بالسعر المسجل أمس الأحد.
ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 15350 ليرة سورية جديدة للمبيع، و15050 ليرة للشراء.
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 13150 ليرة سورية جديدة للمبيع، و12850 ليرة للشراء، فيما بلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4102 دولار.
وشُكلت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا في الـ12 من شباط عام 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.
غرام الذهب عيار 21 يرتفع 100 ليرة جديدة في السوق المحلية
دمشق-سانا