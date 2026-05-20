اتفاقية قطرية–إسبانية لإطلاق صندوق استثماري مشترك بقيمة 300 مليون يورو

قنا

الدوحة-سانا

وقّع جهاز قطر للاستثمار ومؤسسة COFIDES المالية الإسبانية المملوكة للدولة اتفاقية لإنشاء صندوق استثماري مشترك بقيمة 300 مليون يورو، يهدف إلى تمويل مشاريع استراتيجية في مختلف أنحاء إسبانيا، مع تركيز خاص على التحول الأخضر والتحول الرقمي والابتكار التكنولوجي.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية قنا عن الجهاز قوله في بيان اليوم الأربعاء: إن “إطلاق هذا المشروع المشترك يمثل مرحلة مهمة في العلاقة بين الجانبين، ويعكس التزامهما بدعم التطور الاقتصادي المستدام والابتكار في إسبانيا”.

ويستهدف الصندوق الجديد Ispania Growth Fund ضخ استثمارات في الشركات الإسبانية ذات الإمكانات العالية والقابلة للتوسع، بما يتوافق مع أولويات التحول الاقتصادي الشامل في البلاد.

ويُعد جهاز قطر للاستثمار صندوق الثروة السيادي للدولة، وقد تأسس عام 2005 لإدارة فوائض النفط والغاز، ويختص بالاستثمار داخل قطر وخارجها في قطاعات متنوعة.

