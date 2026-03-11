هيئة الاستثمار تشكل لجنة من خبراء سوريين وعرب لإعداد النظام الداخلي لمركز التحكيم الدولي

دمشق-سانا

أصدر مدير عام هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، قراراً يقضي بتشكيل لجنة خاصة لوضع النظام الداخلي لمركز هيئة الاستثمار السورية للتحكيم الدولي الخاص بالمنازعات الاستثمارية، المزمع تأسيسه.

وحسب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم الأربعاء، تضم اللجنة في عضويتها محمد وليد منصور رئيساً، والقاضي ختام الحداد، والمحامي أحمد حداد، والمحامين حسين الخضور، وفادي سركيس، وأحمد وليد منصور، ونخبة من الخبراء القانونيين العرب وهم، المحامون حبيب الملا من الإمارات العربية المتحدة، ونبلة قمير عبيد من لبنان، والدكتور بدر البصيص من السعودية، ومحمد لحدان المهندي من قطر، ومحمد زندان من الأردن.

وتتخصص اللجنة بمهمة وضع النظام الداخلي للمركز، على أن تباشر عملها من تاريخ صدور القرار، مع إمكانية الاستعانة بالخبرات المحلية والدولية، بما يتلاءم مع مهمتها، وتسليم مسودتها النهائية للنظام الداخلي خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور القرار.

ويأتي تشكيل اللجنة في إطار الخطوات التنفيذية لإحداث مركز التحكيم الدولي الخاص بالمنازعات الاستثمارية ضمن هيئة الاستثمار السورية، وذلك استناداً إلى المرسوم رقم 114 لعام 2025 الذي عدّل عدداً من مواد قانون الاستثمار، بهدف تعزيز بيئة الأعمال وتوفير آلية متخصصة وسريعة لفض النزاعات بين المستثمرين والجهات المعنية.