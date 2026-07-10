غرفتا صناعة دمشق وريفها وطرابلس الكبرى توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي ‏والاستثماري

طرابلس-سانا

وقعت غرفة صناعة دمشق وريفها وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي ‌‏(غرفة طرابلس الكبرى)، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، وتبادل المعلومات ‏والخبرات وتطوير العلاقات الثنائية، بما يخدم المصالح المشتركة بين سوريا ولبنان، وذلك خلال ‏لقاء جمع ممثلي الغرفتين في مدينة طرابلس اللبنانية يوم أمس الخميس.

وبحث الجانبان آليات توسيع التعاون الصناعي والاستثماري، وتعزيز الشراكات بين القطاع ‏الخاص في البلدين، إلى جانب تفعيل المبادلات التجارية والاستفادة من الفرص الاقتصادية ‏المتاحة، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للتعاون، وفق ما أعلنته غرفة ‏صناعة دمشق وريفها ‏عبر قناتها على تلغرام اليوم.‏

وأكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي، أن الزيارة تمثل انطلاقة لمسار جديد ‏من التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتيح فرصاً واسعة لبناء ‏شراكات حقيقية بين رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية.‏

وأشار المولوي، إلى أن الوفد السوري، اطلع على المشاريع والرؤية الاقتصادية التي تنفذها غرفة ‏طرابلس الكبرى التي تشكل نموذجاً في دعم الاستثمار والتنمية، ومؤكداً أهمية توحيد جهود القطاع ‏الخاص في البلدين لتحقيق التكامل الاقتصادي، وتوسيع مجالات التعاون الصناعي والتجاري ‏والاستثماري.‏

تعزيز الشراكات الصناعية

من جهته، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، ‏أن الشراكة مع غرفة صناعة دمشق وريفها تمثل خطوة نحو بناء علاقة اقتصادية تقوم على ‏الثقة والتكامل وتحقيق المصالح المشتركة، مشيراً إلى أهمية دور القطاع الخاص في إطلاق ‏مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.‏

وأوضح دبوسي، أن طرابلس تمتلك مقومات لوجستية واقتصادية مهمة، في مقدمتها مرفأ طرابلس ‏والمنطقة الاقتصادية الخاصة ومعرض رشيد كرامي الدولي ومطار الرئيس رينيه معوض في ‏القليعات، بما يعزز فرص إقامة مشاريع مشتركة تخدم الاقتصادين السوري واللبناني، معلناً ‏استعداد الغرفة لتنظيم اجتماع اقتصادي لبناني–سوري لبحث فرص التعاون وتحديد المشاريع ذات ‏الأولوية.‏

وتعمل غرفة صناعة دمشق وريفها على تعزيز التعاون الصناعي والاقتصادي مع مختلف ‏الجهات المحلية والإقليمية، والهيئات الاقتصادية العربية والدولية، من خلال بناء شراكات فاعلة، ‏وتبادل الخبرات، ودعم فرص الاستثمار والتبادل التجاري، بما يسهم في تطوير القطاع الصناعي ‏ورفع قدرته التنافسية، ويوسع فرص الاستثمار، ويعزز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق ‏الخارجية.