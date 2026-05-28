توترات جديدة في مضيق هرمز ترفع أسعار النفط أكثر من 3 بالمئة

لندن-سانا

قفزت أسعار النفط العالمية اليوم الخميس، بنسبة تجاوزت 3 بالمئة، في أعقاب إعلان ضربات متبادلة جديدة بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج العربي.

وأفادت وكالة رويترز بأن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 3.51 دولارات لتبلغ 97.8 دولاراً للبرميل، فيما صعد عقد شهر آب الأكثر تداولاً 3.35 دولارات أو ما يعادل 3.63 بالمئة إلى 95.6 دولاراً.

وفي السياق ذاته، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.31 دولارات أو 3.73 بالمئة لتستقر عند 91.99 دولاراً للبرميل.

وأسهمت في دعم الأسعار، بيانات معهد البترول الأمريكي التي كشفت عن تراجع مخزونات النفط الخام 2.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، مسجّلةً بذلك انخفاضها للأسبوع السادس على التوالي.

وكانت أسعار النفط قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً أمس الأربعاء، إثر إعلان القيادة المركزية الأمريكية شنّها ضربات على منصات إطلاق صواريخ في جنوب إيران، الإثنين الماضي، فضلاً عن استهداف زوارق حاولت زرع ألغام، غير أن أنباء عن عبور بعض ناقلات الغاز الطبيعي المسال مضيق هرمز في الأيام الأخيرة رفعت التوقعات باحتمال إعادة فتح الممر المائي قريباً، ما قد يُسهم في زيادة الإمدادات العالمية ويُخفف الضغط على الأسعار.

يشار إلى أن مسؤولاً أمريكياً أعلن في وقت سابق اليوم، أن الجيش الأمريكي شن غارات جديدة استهدفت موقعاً عسكرياً في بندر عباس جنوبي إيران.

