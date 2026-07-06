غرام الذهب عيار 21 ينخفض 200 ليرة جديدة في السوق السورية‎

دمشق-سانا



انخفض سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق المحلية بمقدار 200 ليرة سورية جديدة، ‏مقارنةً بسعره الذي سجله أمس الأحد.



ووفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة اليوم الإثنين، بلغ ‏سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً ‌‏‌‏15200 ليرة سورية جديدة للمبيع، و14900 ليرة ‏للشراء.



وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 13000 ليرة سورية جديدة للمبيع، و12700 ‏ليرة للشراء، بينما بلغ سعر الأونصة في السوق العالمية 4157 دولاراً.



وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، في الـ 12 من شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.