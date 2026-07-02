مرفأ اللاذقية يبدأ تفريغ باخرة آليات ثقيلة استعداداً لشحن الدفعة الثالثة من سيارات ‏الترانزيت

اللاذقية-سانا‏

باشرت الكوادر الفنية والتشغيلية في مرفأ اللاذقية تفريغ حمولة الباخرة “‏RAHAF 1 ‎VALLETTA‏”، من الآليات الثقيلة، تمهيداً للبدء بتحميل الدفعة الثالثة من السيارات ‏المخصصة للتصدير عن طريق الترانزيت، وذلك في إطار النشاط المتواصل الذي يشهده ‏المرفأ.‏

وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أن هذه ‏الحركة التشغيلية المتنامية تؤكد دور المرافئ البحرية السورية في خدمة سلاسل الإمداد ‏الإقليمية، وتعزيز مكانة سوريا كمحور لوجستي يربط بين الأسواق، في ظل الارتفاع ‏المستمر في حركة السفن التجارية وعمليات الترانزيت.‏

وأشارت الهيئة إلى أن مرفأ اللاذقية يواصل استقبال مختلف أنواع السفن والبضائع ‏بكفاءة تشغيلية عالية، مستنداً إلى جاهزية كوادره وقدراته الفنية، بما يضمن تنفيذ عمليات ‏الشحن والتفريغ والمناولة وفق أعلى معايير السرعة والسلامة والكفاءة.‏

وكان مرفأ اللاذقية استقبل الجمعة الماضية السفينة العملاقة “‏Grande Inghilterra‏” ‏التابعة لمجموعة ‏Grimaldi‏ العالمية، التي تحمل على متنها 400 آلية ثقيلة مستوردة، ‏في عملية مناولة تُظهر جاهزية المرفأ الفنية والتشغيلية، وقدرته على التعامل مع السفن ‏الضخمة التي تعتمد تقنيات حديثة في النقل البحري المستدام.‏