مرفأ اللاذقية يبدأ تفريغ باخرة آليات ثقيلة استعداداً لشحن الدفعة الثالثة من سيارات ‏الترانزيت

DJI 20240916001038 0169 D مرفأ اللاذقية يبدأ تفريغ باخرة آليات ثقيلة استعداداً لشحن الدفعة الثالثة من سيارات ‏الترانزيت

اللاذقية-سانا‏

باشرت الكوادر الفنية والتشغيلية في مرفأ اللاذقية تفريغ حمولة الباخرة “‏RAHAF 1 ‎VALLETTA‏”، من الآليات الثقيلة، تمهيداً للبدء بتحميل الدفعة الثالثة من السيارات ‏المخصصة للتصدير عن طريق الترانزيت، وذلك في إطار النشاط المتواصل الذي يشهده ‏المرفأ.‏

DJI 20240915235317 0140 D مرفأ اللاذقية يبدأ تفريغ باخرة آليات ثقيلة استعداداً لشحن الدفعة الثالثة من سيارات ‏الترانزيت

وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أن هذه ‏الحركة التشغيلية المتنامية تؤكد دور المرافئ البحرية السورية في خدمة سلاسل الإمداد ‏الإقليمية، وتعزيز مكانة سوريا كمحور لوجستي يربط بين الأسواق، في ظل الارتفاع ‏المستمر في حركة السفن التجارية وعمليات الترانزيت.‏

وأشارت الهيئة إلى أن مرفأ اللاذقية يواصل استقبال مختلف أنواع السفن والبضائع ‏بكفاءة تشغيلية عالية، مستنداً إلى جاهزية كوادره وقدراته الفنية، بما يضمن تنفيذ عمليات ‏الشحن والتفريغ والمناولة وفق أعلى معايير السرعة والسلامة والكفاءة.‏

وكان مرفأ اللاذقية استقبل الجمعة الماضية السفينة العملاقة “‏Grande Inghilterra‏” ‏التابعة لمجموعة ‏Grimaldi‏ العالمية، التي تحمل على متنها 400 آلية ثقيلة مستوردة، ‏في عملية مناولة تُظهر جاهزية المرفأ الفنية والتشغيلية، وقدرته على التعامل مع السفن ‏الضخمة التي تعتمد تقنيات حديثة في النقل البحري المستدام.‏

DJI 20240915235636 0145 D مرفأ اللاذقية يبدأ تفريغ باخرة آليات ثقيلة استعداداً لشحن الدفعة الثالثة من سيارات ‏الترانزيت
DJI 20240916000037 0152 D مرفأ اللاذقية يبدأ تفريغ باخرة آليات ثقيلة استعداداً لشحن الدفعة الثالثة من سيارات ‏الترانزيت
DJI 20240916001314 0174 D مرفأ اللاذقية يبدأ تفريغ باخرة آليات ثقيلة استعداداً لشحن الدفعة الثالثة من سيارات ‏الترانزيت
DSC00284 مرفأ اللاذقية يبدأ تفريغ باخرة آليات ثقيلة استعداداً لشحن الدفعة الثالثة من سيارات ‏الترانزيت
DSC00307 مرفأ اللاذقية يبدأ تفريغ باخرة آليات ثقيلة استعداداً لشحن الدفعة الثالثة من سيارات ‏الترانزيت
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