اتحاد غرف التجارة السورية يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة شباب ورواد ‏الأعمال

دمشق-سانا
أصدر اتحاد غرف التجارة السورية اليوم الثلاثاء، قراراً بتشكيل مجلس إدارة شباب ورواد الأعمال السوريين، وذلك استناداً إلى مخرجات اجتماع مجلس إدارة الاتحاد في الـ 13 من نيسان 2026، وقرار رئيس الاتحاد بهذا الشأن.
ونص القرار الذي نشره الاتحاد على قناته على التلغرام، على تشكيل مجلس الإدارة برئاسة زياد حسام الدين ناعورة، وعضوية 18 عضواً من الشباب ورواد الأعمال السوريين، بينهم محمد عمر الشرم نائباً أول، وجوانا مارن سليم حنفي نائباً ثانياً، إلى جانب عدد من ممثلي قطاع الأعمال من مختلف المحافظات.
ويمارس المجلس حسب القرار، أعماله لمدة ثلاث سنوات، على أن يتم استكمال تسمية بقية أعضاء مجلس الإدارة بقرار لاحق، ويُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُبلغ من يلزم لتنفيذه.
ويأتي تشكيل مجلس إدارة شباب ورواد الأعمال السوريين، في إطار دعم دور الشباب في النشاط الاقتصادي وتعزيز مشاركتهم في تطوير بيئة الأعمال وريادة الأعمال في سوريا.