اتحاد غرف التجارة السورية يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة شباب ورواد ‏الأعمال

02 11 اتحاد غرف التجارة السورية يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة شباب ورواد ‏الأعمال

دمشق-سانا‏

أصدر اتحاد غرف التجارة السورية اليوم الثلاثاء، قراراً بتشكيل مجلس ‏إدارة شباب ورواد الأعمال السوريين، وذلك استناداً إلى مخرجات اجتماع ‏مجلس إدارة الاتحاد في الـ 13 من نيسان 2026، وقرار رئيس الاتحاد بهذا الشأن.‏

ونص القرار الذي نشره الاتحاد على قناته على التلغرام، على تشكيل مجلس ‏الإدارة برئاسة زياد حسام الدين ناعورة، وعضوية 18 عضواً من الشباب ‏ورواد الأعمال السوريين، بينهم محمد عمر الشرم نائباً أول، وجوانا مارن ‏سليم حنفي نائباً ثانياً، إلى جانب عدد من ممثلي قطاع الأعمال من مختلف ‏المحافظات.‏

ويمارس المجلس حسب القرار، أعماله لمدة ثلاث سنوات، على أن يتم ‏استكمال تسمية بقية أعضاء مجلس الإدارة بقرار لاحق، ويُعمل بهذا القرار ‏اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُبلغ من يلزم لتنفيذه.‏

ويأتي تشكيل مجلس إدارة شباب ورواد الأعمال السوريين، في إطار دعم ‏دور الشباب في النشاط الاقتصادي وتعزيز مشاركتهم في تطوير بيئة ‏الأعمال وريادة الأعمال في سوريا.‏

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