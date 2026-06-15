زراعة درعا تتوقع موسماً جيداً للبطيخ الأحمر والأصفر مع توسع في المساحات المزروعة

درعا-سانا



قدّرت مديرية الزراعة في محافظة درعا المساحة المزروعة بالبطيخ الأحمر في الموسم الزراعي الحالي بنحو 1009 هكتارات، وبالبطيخ الأصفر بنحو 522 هكتاراً، وسط توقعات بموسم إنتاج جيد، يعزز حركة الأسواق المحلية خلال الأسابيع المقبلة.



وأوضح رئيس دائرة الاقتصاد والتخطيط الزراعي في المديرية المهندس حسن الأحمد في تصريح لمراسل سانا، اليوم الإثنين، أن المساحة المزروعة بالبطيخ الأحمر زادت بنحو 509 هكتارات عن المساحة المخططة البالغة 500 هكتار، فيما بلغت المساحة المخططة للبطيخ الأصفر 250 هكتاراً، والمساحة المنفذة فعلياً 522 هكتاراً بزيادة قدرها 272 هكتاراً.



وأضاف: إن تقديرات الإنتاج تصل إلى نحو 55 ألف طن للبطيخ الأحمر، و20 ألف طن للأصفر، مبيناً أن تسويق المحصول يتم إلى أسواق المحافظات السورية.



وأشار مزارعون في ريف درعا إلى أن عمليات جني المحصول بدأت تدريجياً في الأراضي المروية وبعض المناطق الزراعية المبكرة، حيث تُطرح الكميات الأولى في الأسواق الشعبية ومحال بيع الخضار والفواكه، مع توقعات بزيادة المعروض مع دخول الموسم ذروته خلال الفترة القادمة.



ويأمل المزارعون بتوفير منافذ تسويقية أوسع تضمن تصريف الإنتاج وتحقيق عائد اقتصادي مناسب، وخاصة مع استمرار زراعة البطيخ، كأحد أبرز المحاصيل الصيفية في المحافظة.



ويُعد البطيخ الأحمر والأصفر من المحاصيل الصيفية المهمة في درعا، التي تشتهر بزراعتهما على مساحات واسعة، مستفيدة من طبيعة التربة والظروف المناخية المناسبة، فيما تشير تقديرات المزارعين إلى أن إنتاج هذا العام يتمتع بجودة جيدة من حيث الحجم والطعم.