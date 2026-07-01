إطلاق برنامج تدريبي بحماة حول إدارة الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية

حماة-سانا

أطلقت مديرية التنمية الإدارية في حماة اليوم الأربعاء برنامجاً تدريبياً بعنوان” إدارة الموارد البشرية “بمشاركة عدد من مديري وموظفي دوائر الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية.

وتشمل محاور البرنامج الذي يتضمن 20 ساعة تدريب مقسمة على يومين كل أسبوع مجالات التخطيط للموارد البشرية وتحليل الوظائف والاستقطاب والتوظيف والاختيار وبطاقة الوصف والتوصيف الوظيفي وإدارة وتقييم الأداء و التعويضات والمزايا وعلاقات الموظفين.

وقال المدرب في مجال الموارد البشرية عبد الرحمن الحسيني في تصريح لمراسل سانا: إن التدريب يستهدف العاملين في حقل التنمية الإدارية والموارد البشرية في القطاع الحكومي لرفع مستواهم وخبراتهم في إعداد توصيف شامل لكل العاملين في القطاع الحكومي مشيراً إلى أن ذلك يعد خطوة احترافية في مجال الموارد البشرية بما يشمل تقييم العاملين الحكوميين بشكل دقيق والإجراءات المطلوبة لتعيينهم، علاوة على وضع خطة تدريب ودراسة الاحتياجات لكل الموظفين مع التركيز على التدريبات العملية لمحاكاة واقع العمل في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وأشار مدير التنمية الإدارية في مديرية نقل الركاب بحماة محمد سعد العوير إلى أهمية التدريب في رفع قدرات ومهارات التعامل والتواصل مع الموظفين وفهم مبادئ التنمية الإدارية وتحديد المهام الواجب أداؤها من قبل العاملين في مديريات التنمية الإدارية واستثمار إمكانيات ومهارات الموظفين الحكوميين بالشكل الأمثل بما يرتقي بأداء مؤسساتهم.

وكانت مديرية التنمية الإدارية في محافظة حماة نظمت مطلع شهر حزيران الماضي ورشة تدريبية بعنوان “إدارة المشاريع التنموية”، بمشاركة 14 متدرباً من الكوادر العاملة في المؤسسات والدوائر الحكومية بالمحافظة.