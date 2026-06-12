المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الجمعة الـ 12 من حزيران 2026

دمشق:

1- بازار تفاعلي للأطفال بعنوان “الرائد الصغير” لتنمية مهارات الريادة، برعاية توب أكاديمي وبالتعاون مع جمعية حقوق الطفل، في مدينة الشباب الرياضية بالمزة، الساعة ال 2:00 ظهراً.

2 – عرض فيلمي الأطفال المدبلجين “حظ” و”زوتوبيا”، في صالة سينما الكندي بدمر، من الساعة الـ 4:00 عصراً ولغاية الساعة الـ 6:00 مساءً.

3- عرض مسرحية الأطفال “فلة والأقزام”، على خشبة مسرح الخيام بدمشق، الساعة الـ 5:00 مساءً.

4 – جلسة حوارية مشتركة حول التعاون الحكومي في التعافي ومواجهة الكوارث، مع وزيري الإدارة المحلية والبيئة، والطوارئ وإدارة الكوارث، في قاعة المحاضرات بمعرض بيلدكس 24 بمدينة المعارض، الساعة الـ 8:30 مساءً.

5 – عرض أفلام “سفن دوجز، الكراش، الكلام على إيه، سادة الكون”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 1:45 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:45 مساءً.

ريف دمشق:

ليلة تراثية غنائية بعنوان “طرب وحكاية” مع الحكواتي أبو سمير والفنان فؤاد منصور، في مقهى كراكوز وعيواظ في جرمانا بالبلدية القديمة، الساعة الـ 9:00 مساءً.

طرطوس:

1 – عرض فيلمي الأطفال المدبلجين “ليلو وستيتش” و”موسم الصيد”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، من الساعة الـ 10:30 صباحاً ولغاية الساعة الـ 5:15 مساءً.

2 – زيارة تراثية لحرفة صناعة آلة العود مع الحرفي حسن زهرة، بإشراف إدارة المركز الثقافي العربي في القمصية، الساعة الـ 4:30 عصراً.

حلب:

1 – حوار حول التجارب الشخصية والعلمية، مع الدكتورة زبيدة القاضي والمحاورة الدكتورة بتول دراو، في منتدى الكواكبي للحوار الثقافي، بحي بستان كل آب خلف مطعم كونكورد، الساعة الـ 2:00 ظهراً.

2 -عرض أفلام “المهرج 2، رومانسية في المكتب، مايكل، سفن دوجز، أسد، الكراش”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:30 مساءً.